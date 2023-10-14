رئيس الفاف يعقد اجتماعا ثلاثيا يوم الثلاثاء مع الأندية, المدربين واللاعبين

وجاء في بيان الهيئة الفدرالية: ''قرر رئيس الفاف الاجتماع مع الأندية, المدربين واللاعبين, في إطار استمرار الجهود المبذولة لإيجاد حلول تتعلق بالمنازعات المالية بين الثلاثي المذكور''.

وسيكون هذا الاجتماع الثاني من نوعه لوليد صادي منذ انتخابه رئيسا للفاف في ال21 سبتمبر, بعد الاجتماع التنسيقي الذي عقده يوم الثاني اكتوبر المنصرم والذي جمعه بممثلي أندية كرة القدم الرابطة المحترفة الأولى ''موبيليس'' ''حول القضايا المتعلقة بتطوير كرة القدم المحترفة وتحديد القيود التي تعيق تطورها.

واختتم البيان: ''ممثلو المدربين و اللاعبين مدعوون لحضور هذا اللقاء لإيجاد الحلول التي تصب في مصلحة كل الأطراف حسب القوانين المعمول بها''.