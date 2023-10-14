Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس الفاف يعقد اجتماعا ثلاثيا يوم الثلاثاء مع الأندية, المدربين واللاعبين

  أدرج يـوم : السبت, 14 أكتوير 2023 17:58     الفئـة : رياضــة
رئيس الفاف يعقد اجتماعا ثلاثيا يوم الثلاثاء مع الأندية, المدربين واللاعبين

الجزائر - يعقد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف), وليد صادي, يوم الثلاثاء (سا 30ر10) بمقر الهيئة الفدرالية, اجتماعا ثلاثيا مع الأندية, المدربين واللاعبين لتسوية المنازعات القائمة.

وجاء في بيان الهيئة الفدرالية: ''قرر رئيس الفاف الاجتماع مع الأندية, المدربين واللاعبين, في إطار استمرار الجهود المبذولة لإيجاد حلول تتعلق بالمنازعات المالية بين الثلاثي المذكور''.

وسيكون هذا الاجتماع الثاني من نوعه لوليد صادي منذ انتخابه رئيسا للفاف في ال21 سبتمبر, بعد الاجتماع التنسيقي الذي عقده يوم الثاني اكتوبر المنصرم والذي جمعه بممثلي أندية كرة القدم الرابطة المحترفة الأولى ''موبيليس'' ''حول القضايا المتعلقة بتطوير كرة القدم المحترفة وتحديد القيود التي تعيق تطورها.

واختتم البيان: ''ممثلو المدربين و اللاعبين مدعوون لحضور هذا اللقاء لإيجاد الحلول التي تصب في مصلحة كل الأطراف حسب القوانين المعمول بها''.

آخر تعديل على السبت, 14 أكتوير 2023 19:28
كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الفاف يعقد اجتماعا ثلاثيا يوم الثلاثاء مع الأندية, المدربين واللاعبين
  أدرج يـوم : السبت, 14 أكتوير 2023 17:58     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.14

تنديد واسع بالعدوان الصهيوني على غزة و وقفات تضامنية لنصرة القضية الفلسطينية

23.10.14

ضرورة تبني استراتيجيات مندمجة في العمل النضالي و النقابي لمواجهة تحديات القضية الصحراوية

23.10.14

رئيس الفاف يعقد اجتماعا ثلاثيا يوم الثلاثاء مع الأندية, المدربين واللاعبين

23.10.14

تأكيد على تعزيز دور المرأة الريفية في مسار الإنتاج الوطني

23.10.14

التوقيع على 8 إتفاقيات ما بين الإتحاد العام للعمال الجزائريين و نظيره الصحراوي

23.10.14

التجمع الوطني الديمقراطي يشيد بالإصلاحات التي يقودها رئيس الجمهورية لتعزيز استقرار الجزائر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.12

الأمم المتحدة: السفير عمار بن جامع يفحم ممثل المغرب

23.10.11

كرة القدم (مقابلة ودية) الجزائر/ الرأس الاخضر: تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على الديناميكية…

23.10.12

المجلس الشعبي الوطني : استئناف جلسة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة

23.10.12

الدورة ال6 للحوار الإستراتيجي الجزائري-الأمريكي : الجزائر و واشنطن تجريان "محادثات معمقة"

23.10.12

رئيس الجمهورية يشرف على تنصيب مستشارين لدى رئيس الجمهورية

23.10.12

مجلس الأمة يشارك بالقاهرة في إجتماعي لجنة فلسطين للبرلمان العربي