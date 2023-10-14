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كرة القدم: تنظيم أول تربص لنيل "إجازة كاف- برو" في شهر ديسمبر المقبل

  أدرج يـوم : السبت, 14 أكتوير 2023 16:13     الفئـة : رياضــة
كرة القدم: تنظيم أول تربص لنيل &quot;إجازة كاف- برو&quot; في شهر ديسمبر المقبل

الجزائر - سيتم تنظيم أول تربص لنيل إجازة  "كاف- برو" في شهر ديسمبر المقبل, اي قبل نهاية سنة 2023, حسب ما أعلنت عنه اليوم السبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

و كتبت الفاف في بيان لها على موقعها الرسمي :"بعد انتظار طويل و مفاوضات شاقة, تمكن رئيس الفاف وليد صادي من الحصول من راوول شيبندا مدير التطوير بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, على أول تربص لنيل هذه الإجازة حيث سيتم تنظيم  الوحدة الأولى في شهر ديسمبر اي قبل انقضاء سنة 2023".

و اضاف بيان الفاف "في المرحلة الأولى سيكون 25 مدربا معنيا بالحصول على شارة مدرب و هي الأعلى على مستوى الكاف, و المعترف بها على المستوى العالمي".

للتذكير, فإن إجازة "كاف -برو" ستكون مخصصة للمدربين الحاصلين على إجازة 'كاف أ' أو على شهادة معادلة و يكون عاملين ميدانيا".

و حسب نفس المصدر, "استغل رئيس الفاف تواجده في كوت ديفوار لحضور عملية سحب القرعة لكان-كوت ديفوار-2023, لملاقاة عدد من مسئولي الكونفدرالية الأفريقية و في مقدمتهم رئيس الكاف باتريس موتسيبي".

من بين الملفات التي تم التطرق إليها, ملف التكوين للحصول على إجازة "كاف-برو" التي دعت إليها مؤخرا لجنة التطوير بالكاف و  التي تعتبر من بين التخصص الأعلى في منظومة تكوين المدربين".

آخر تعديل على السبت, 14 أكتوير 2023 16:16
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كرة القدم: تنظيم أول تربص لنيل "إجازة كاف- برو" في شهر ديسمبر المقبل
  أدرج يـوم : السبت, 14 أكتوير 2023 16:13     الفئـة : رياضــة   شارك

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