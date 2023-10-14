مباراة ودية (مصر-الجزائر) : المنتخب الجزائري يصل الى مدينة العين الإماراتية

العين (الإمارات العربية) - وصل المنتخب الجزائري لكرة القدم سهرة أمس الجمعة إلى مدينة العين بالإمارات العربية المتحدة تحسبا للمباراة الودية التي تجمعه أمام نظيره المصري يوم الاثنين المقبل بملعب هزاع بن زايد (00ر17 بتوقيت الجزائر) في إطار تحضيراته لخوض الجولتين الاوليين للتصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2026, شهر نوفمبر القادم, فضلا عن نهائيات كأس افريقيا للأمم-2023 (المؤجلة الى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير- 11 فبراير).

و كان في استقبال الوفد الجزائري بمطار العين الدولي ممثلون عن المدنية الإماراتية إلى جانب القائم بالأعمال الجزائري سمير بن دريسو حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، مشيرة غلى أن سهولة الإجراءات الجمركية سمحت للوفد الجزائري بالتوجه إلى مقر إقامته بنزل راديسون.

و كان المنتخب الجزائري قد فاز خلال المقابلة الودية الاولى أمام نظيره من الرأس الاخضر بنتيجة عريضة (5-1)، يوم الخميس بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

من جهته فاز المنتخب المصري أمام زامبيا (1-0) في المباراة الودية التي احتضنتها مدينة أبوظبي بفضل هدف سجله حمدي فتحي في الوقت بدل الضائع (د90+4).

برنامج اليوم السبت :

س11/س12 : تدليك

س12و10د : حصة استرجاع

س12و30د: حصة فيديو

س17و45د: الذهاب إلى الملعب

س00ر18: حصة تدريبية مفتوحة على وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة.

س18و 15 د : حصة تدريبية

س21/س23 : تدليك.