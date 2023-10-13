بطولة الرابطة المحترفة الأولى : فوز عريض لشباب بلوزداد على اتحاد سوف (3-0)

الجزائر - تغلب شباب بلوزداد خارج دياره على اتحاد سوف بنتيجة (3-0), الشوط الأول (3-0), اليوم الجمعة في مباراة تسوية رزنامة الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم.

و افتتح الشباب باب التسجيل في الدقيقة (16) عن طريق عبد الرحمن مزيان قبل أن يكرس إسحاق بوصوف (د 43) و عبد الرؤوف بن غيث (د 45+1) سيطرة فريقهما.

بهذا الفوز, يرتقي حامل اللقب للمواسم الأربعة الاخيرة للمرتبة السابعة رفقة شباب قسنطينة و مولودية البيض بمجموع 6 نقاط لكل فريق, علما بأن النادي العاصمي يتوفر على لقاء متأخر سيخوضه يوم الثلاثاء 24 أكتوبر, على ميدان نادي بارادو.

بالمقابل, تشكل هذه الهزيمة ضربة موجعة للصاعد الجديد, بعد تحقيقه لفوز خارج مواقعه أمام الصاعد الآخر نجم بن عكنون (1-0).

وستجرى المباراة المتأخرة الثانية يوم غد السبت (سا 30ر15) بين اتحاد الجزائر و اتحاد خنشلة بملعب الدار البيضاء لحساب الجولة الثانية للبطولة.

الجمعة (الجولة الأولى):

اتحاد سوف- شباب بلوزداد 0-3

السبت (الجولة الثانية) :

اتحاد الجزائر- اتحاد خنشلة (30ر15)

-- الترتيب ن ل

اتحاد خنشلة 9 3

--. مولودية الجزائر 9 4

3-. نادي بارادو 7 3

--. جمعية الشلف 7 4

-- شبيبة الس

اورة 7 4

--. شبيبة القبائل 7 4

شباب بلوزداد 6 3

--. مولودية البيض 6 4

-- شباب قسنطينة 6 4

واد سوف 4 4

--. نجم مقرة 4 4

وفاق سطيف 3 3

--. اتحاد بسكرة 3 4

--. مولودية وهران 3 4

نجم بن عكنون1 4

16-اتحاد الجزائر 0 2.