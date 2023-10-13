مباراة ودية/ الجزائر-الرأس الأخضر : فوز عريض للخضر بالأداء و النتيجة /5-1/

قسنطينة - تصريحات إستقتها وأج خلال الندوة الصحفية عقب المباراة الودية التي لعبت سهرة الخميس بين الفريق الوطني الجزائري و نظيره للرأس الأخضر بملعب "الشهيد حملاوي" بقسنطينة و التي إنتهت لصالح محاربي الصحراء بنتيجة 5 مقابل 1 (3-0 الشوط الأول).

- جمال بلماضي/مدرب المنتخب الجزائري : "دخلنا المباراة بتشكيلة هجومية محضة في محاولة لحصد أكبر نتيجة ممكنة و هو ما تمكنا من فعله لاسيما بفضل العناصر التي أقحمناها بالخصوص ما قدمه المهاجم عمورة و الإمكانيات التي أبانها اليوم و التي من شأنها أن تتطور في قادم المباريات، بالإضافة إلى اللاعب زروقي الذي تمركز طيلة المباراة بشكل جيد و أكد أحقيته في حجز مكانته ضمن الفريق."

"اخترنا اللعب ضد منتخب الرأس الأخضر بحكم أن فريقه يلعب على الطريقة البرتغالية و البرازيلية، كما أنه يملك القدرة عل الخروج بالكرة بشكل جيد و هو ما دفعنا لنختبر تشكيلتنا فيما إن كانت تستطيع مجاراة هذا الأمر."

"أعتقد أننا سنواجه مستقبلا ما يسمى بمشكل الأثرياء فيما تعلق بتوفر العديد من الخيارات لتدعيم التشكيلة الأساسية، و عليه سيتعين علينا القيام بقرارات صعبة و اختيار الأفضل رغم توفر العديد من المؤهلات لدى مختلف اللاعبين الذين استهدفناهم".

"و فيما يتعلق بكأس إفريقيا للأمم، سنخوض كل مبارياتنا المقبلة بنفس العزيمة و الجدية لأن كل الفرق الإفريقية بلغت مستوى عال و لا يمكن الاستهانة بأي فريق".

"أتقدم بالشكر الجزيل لكل القائمين على أرضية ميدان ملعب الشهيد حملاوي لأنهم استطاعوا المحافظة على نوعية العشب و وضع المنتخب في أحسن الظروف".

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بيدرو بريتو/مدرب منتخب الرأس الأخضر : "أشكر الاتحاد الجزائري لكرة القدم لقبوله خوض المنتخب الجزائري لقاء وديا ضد منتخبنا كما أؤكد أن هذه المباراة قد شكلت فرصة جيدة بالنسبة لنا للتحضير لنهائيات كأس إفريقيا للأمم و تصفيات كأس العالم المقبلة."

"رغم النتيجة العريضة التي لم نكن نتوقعها، إلا أننا استخلصنا دروسا مهمة و سنعمل على تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها اليوم".

"بالنسبة لي، منتخب الجزائر هو الأحسن في إفريقيا و من المرجح أن يذهب بعيدا في النسخة المقبلة للكأس القارية كما نتمنى أيضا أن نفوز رفقته بجميع مباريات الدور الأول دون عناء".