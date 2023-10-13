كأس إفريقيا للأمم-2023 (عملية القرعة) : الجزائر في مجموعة متوازنة

الجزائر- أوقعت القرعة الخاصة بالنسخة الـ34 لنهائيات كأس إفريقيا للأمم-2023 (المؤجلة الى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير- 11 فبراير)، التي جرت مساء يوم الخميس بقصر المعارض بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم ضمن مجموعة متوازنة، ضمت منتخبات طموحة.

و سيكون "الخضر", ضمن المجموعة الرابعة, على موعد مع بوركينافاسو, الذي يعرفونه جيدا, إضافة الى منتخبي موريتانيا وأنغولا الطامحان الى تحقيق المفاجأة على ملعب "السلام" بمدينة بواكي, التي ستحتضن مباريات المجموعة وتبعد عن العاصمة أبيدجان بـ350 كيلومتر.

بداية "رحلة" البحث عن "النجمة الثالثة", سيخوض فيها أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي, مقابلة الجولة الأولى أمام أنغولا, يوم الاثنين 15 يناير 2024 بملعب "السلام" بمدينة بواكي الايفوارية, ابتداء من (00ر21 بتوقيت الجزائر).

و يطمح "الغزلان السود", في تاسع مشاركة لهم, الى تسجيل نتيجة أفضل مقارنة مع حضورها الأخير في 2019, من خلال الطموح إلى مخادعة منتخبي الجزائر وبوركينافاسو المرشحان على الورق.

أنغولا التي غابت عن الطبعة الاخيرة (2021 المؤجلة الى 2022) بالكاميرون, خرجت من الدور الأول في آخر مشاركة لها التي تعود الى سنة 2019 والتي نظمتها مصر وتوجت بها الجزائر. و سبق لـ"الخضر" و أن واجهوا أنغولا في "كان-2010" التي نظمتها هذه الأخيرة, حيث انتهى اللقاء بدون أهداف وتأهل الفريقان الى الدور الثاني معا.

و لحساب الجولة الثانية, يوم السبت 20 يناير على (00ر15), يلتقي "الخضر" ببوركينافاسو, المنتخب الذي يعرفونه جيدا والمرشح للتأهل معهم عن هذه المجموعة.

و يختتم رفاق المدافع احمد توبة دور المجموعات أمام موريتانيا يوم الثلاثاء 23 يناير بداية من (00ر21), أيضا على ملعب "السلام" ببواكي.

موريتانيا في ثالث مشاركة لها بعد نسختي 2019 بمصر و 2021 بالكاميرون, تأمل في تفادي ما حدث لها في هاتين الطبعتين, عندما خرجت من الدور الاول, من خلال السعي الى مباغتة أحد الفرق الثلاثة بالفوز عليه و"اقتلاع" التعادل مع منتخب آخر أملا في التأهل للمرة الأولى في تاريخها للدور الثاني, على الرغم من صعوبة المهمة.

و بلغ "المرابطون" نهائيات 2023 عن جدارة, بعدما تمكنوا من إزاحة منتخب الغابون الذي يقوده النجم العالمي بيير إيميريك أوباميانغ, مهاجم أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

و لتفادي سيناريو الكاميرون "الكارثي" في "كان-2021" (التي تأجلت الى 2022), عندما غادرت الدورة مبكرا بنقطة وحيدة, باتت النخبة الوطنية مطالبة بتوخي الحذر من منافسيها الثلاثة, رغم ان الفريق كان حاملا للقب لنسخة 2019.

"الخيول البوركينابية" أقوى منافس لـ"الخضر" في هذه المجموعة

قمة هذه المجموعة تكمن في الجولة الثانية عندما يكون الفريق الجزائري على موعد مع "خيول" بوركينافاسو يوم السبت 20 يناير (00ر15), والتي من شأنها ستحدد متصدر هذه المجموعة في ما احترم المنطق.

و بعد بلوغه النهائيات متصدرا للمجموعة الثانية (11 ن) على حساب الرأس الاخضر, سيلتقي اللاعبون البوركينابيون بنظرائهم الجزائريين بعدما واجهوهم في الدور الثاني للتصفيات المؤهلة الى مونديال 2022.

و في آخر مواجهتين لهما عجزت الفرقة الجزائرية عن الاطاحة بنظيرتها البوركينابية, حيث تعادل الطرفان في الذهاب (1-1) ثم في الاياب (2-2). و التقى المنتخبان 22 مرة, منها 12 في لقاء رسمي, وعادت فيها الغلبة للجزائر في تسع مناسبات, مقابل ستة انهزامات, في الوقت الذي انتهت فيه سبع مباريات بالتعادل.

و في حال التأهل في المركز الاول سيواجه رفقاء القائد رياض محرز, صاحب أفضل مركز ثالث عن المجموعتين الخامسة أو السادسة.

أما في حال التأهل في المركز الثاني, فسيلتقي الفريق الجزائري بمتصدر المجموعة الخامسة, التي تضم كلا من تونس, مالي, جنوب إفريقيا وناميبيا. و تأهلت الجزائر الى الـ"كان" للمرة الـ 20 في تاريخها, بعدما تصدرت المجموعة السادسة برصيد 16 نقطة خلال ست مباريات, متبوعة بتنزانيا (8 ن) التي رافقتها الى النهائيات, إضافة الى أوغندا (7 ن) والنيجر (2 ن).

و للمرة الثالثة, تعرف الـ "كان" مشاركة 24 منتخبا بعد كل من نسختي 2019 بمصر و 2021 بالكاميرون.

و تنقسم المنتخبات المتأهلة لدورة كوت ديفوار-2023 الى ست مجموعات تضم كل واحدة منها أربعة منتخبات, حيث يتأهل صاحبا المركزين الأولين عن كل مجموعة رفقة أربع أفضل فرق تحتل المرتبة الثالثة, الى الدور ثمن النهائي.

و ستقام نهائيات كاس افريقيا للأمم 2023 في خمس مدن ايفوارية : أبيجان, بواكي, كوروغو, ياماسوكرو وسان بيدرو.

و ستجرى المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024, بين البلد المنظم, كوت ديفوار وغينيا بيساو بالملعب الأولمبي "الحسن واتارا" بأبيدجان بداية من (00ر21 بتوقيت الجزائر).