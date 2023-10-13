مقابلة ودية / الجزائر- الرأس الأخضر : فوز عريض للخضر بالأداء والنتيجة (5-1)

قسنطينة - فاز سهرة الخميس المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم على نظيره لجزر الرأس الأخضر بنتيجة عريضة و أداء جيد للاعبين، حيث اكتسح لاعبو الخضر منافسيهم بتسجيل 5 أهداف مقابل 1 (3-0 الشوط الأول) و ذلك في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة في إطار التحضيرات لنهائيات كأس افريقيا للأمم 2024 و تصفيات كأس العالم 2026.

بداية الشوط الأول للمباراة، تميزت بالتكتل الدفاعي لمنتخب الرأس الأخضر و الضغط على حامل الكرة الذي لم يشكل عائقا أمام محاربي الصحراء ليهددوا مرمى القروش الزرقاء حيث دخل رفقاء القائد رياض محرز في صلب الموضوع مباشرة لاسيما على الرواق الأيسر عن طريق محمد الأمين عمورة باختراقاته السريعة.

في الدقيقة 11 من الشوط الأول استطاع ثعالب الصحراء الوصول لشباك الخصم عن طريق هفوة من حارس مرمى الرأس الأخضر فاريلا برينو استرجعها إسلام سليماني و مررها إلى رياض محرز الذي قدمها بدوره إلى محمد الأمين عمورة ليستغلها هذا الأخير كما ينبغي أمام شباك فارغة معلنا عن تقدم الخضر و مسجلا بذلك خامس هدف له مع الفريق الوطني.

بعد ذلك حاول لاعبو الرأس الأخضر الخروج من منطقتهم و البحث عن تسجيل هدف التعديل لكنهم لم يتمكنوا من اختراق صلابة الجدار الدفاعي المكون من رامي بن سبعيني و عيسى ماندي على ثلاث مرات في الدقائق 21 و 25 و 27.

و في الدقيقة 38 و بعد ركود في النسق من جانب الفريقين، اغتنم حسام عوار الفرصة مسجلا الهدف الثاني بعد تمريرة من زميله يوسف عطال، حيث استثمرها متوسط ميدان نادي روما الإيطالي لوضعها في الشباك بكرة ساقطة مستغلا خروج الحارس برينو.

هدف تعميق الفارق لم يتأخر كثيرا، حيث تمكن نفس اللاعب في الدقيقة 41 من هز شباك المنافس عن طريق تمريرة عرضية من رياض محرز لم يتمكن المهاجم سليماني من وضعها في الشباك لتعود باتجاه عوار ليسكنها برأسية محكمة في الشباك وسط غياب في الرقابة للدفاعية للفريق الخصم.

و كاد أشبال المدرب جمال بلماضي أن يوقعوا على الهدف الرابع للخضر في الدقيقة 43 عن طريق المدافع توبة، حيث ارتطمت رأسية هذا الأخير بالعارضة الأفقية قبل أن يعلن حكم اللقاء عن صافرة نهاية الشوط الأول.

اقرأ أيضا : كرة القدم (مقابلة ودية) : الجزائر تفوز على الرأس الأخضر (5-1)

بعد العودة من غرف تغيير الملابس كاد المهاجمان إسلام سليماني و أمين غويري أن يباغتا الخصم إلا أن هجوم الرأس الأخضر وقع هدفا عكس مجريات اللقاء بعد أن تمكن المهاجم ريان منديس من فتح باب التسجيل لفريقه بتسديدة قوية من خارج منطقة العمليات بعد تمريرة من زميله رودريغس قاري الذي استغل تراخي دفاع الخضر.

و قد حملت الدقيقة 59 الجديد بتسجيل الإصابة الرابعة للفريق الوطني بعد استرجاع جيد للكرة من طرف أمين غويري الذي قدمها في العمق لرياض محرز، قام هذا الأخير بالتمويه و تمريرها لزروقي الذي أسكنها بهدوء في الجهة اليسرى لشباك مرمى الرأس الأخضر.

قبل نهاية اللقاء في الدقيقة 87 و بعد مجهود فردي داخل منطقة عمليات منتخب القروش الزرقاء، تمكن سعيد بن رحمة من الحصول على ضربة جزاء نفذها بنجاح زميله إسلام سليماني الذي وقع على هدفه ال 43 مع الفريق الوطني ليعزز بذلك سجله من الأهداف مع المنتخب كأحسن هداف في تاريخ الفريق الوطني.