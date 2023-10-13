كأس إفريقيا للأمم-2023 : الجزائر تواجه أنغولا يوم 15 يناير ببواكي

أبيدجان - يخوض المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم مباراة الجولة الأولى أمام أنغولا، يوم الإثنين 15 يناير 2024 بملعب "السلام" بمدينة بواكي الإيفوارية، إبتداء من (00ر21 بتوقيت الجزائر) ضمن المجموعة الرابعة، في نهائيات النسخة الـ34 لكأس إفريقيا للأمم-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير- 11 فبراير)، حسب نتائج القرعة التي جرت مساء يوم الخميس، بقصر المعارض بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

و لحساب الجولة الثانية, يواجه "الخضر" بوركينافاسو, يوم السبت 20 يناير على (00ر15), قبل اختتام دور المجموعات أمام موريتانيا يوم الثلاثاء 23 يناير بداية من (00ر21), حيث ستجرى هاتين المقابلتين أيضا على ملعب "السلام" ببواكي. و تأهلت الجزائر الى الـ"كان" للمرة الـ20 في تاريخها, بعدما تصدرت المجموعة السادسة برصيد 16 نقطة خلال ست مباريات, متبوعة بتنزانيا (8 ن) التي رافقتها الى النهائيات, إضافة الى أوغندا (7 ن) والنيجر (2 ن).

و ستجرى المباراة الافتتاحية يوم الخميس 11 يناير 2024, بين كوت ديفوار وغينيا بيساو.

و للمرة الثالثة, تعرف الـ "كان" مشاركة 24 منتخبا بعد كل من نسختي 2019 بمصر و 2021 بالكاميرون.

و تنقسم المنتخبات المتأهلة لدورة كوت ديفوار-2023 الى ست مجموعات تضم كل واحدة منها أربعة منتخبات, حيث يتأهل صاحبا المركزين الأولين عن كل مجموعة رفقة أربع أفضل فرق تحتل المرتبة الثالثة, الى الدور ثمن النهائي.

و ستقام نهائيات كاس افريقيا للأمم 2023 في خمس مدن ايفوارية : أبيجان, بواكي, كوروغو, ياماسوكرو وسان بيدرو.

برنامج المجموعة الرابعة

- برنامج مباريات الدور الاول (المجموعة الرابعة) لحساب نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2023 (المؤجلة الى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير- 11 فبراير), والتي عرفت تواجد الجزائر رفقة بوركينافاسو, موريتانيا وأنغولا حسب القرعة التي جرت مساء يوم الخميس, بقصر المعارض بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان (بالتوقيت الجزائري) :

الجولة الأولى :

الاثنين 15 يناير 2024 :

00ر21 بملعب "السلام" ببواكي : الجزائر - أنغولا

الثلاثاء 16 يناير 2024 :

00ر15 بملعب "السلام" ببواكي : بوركينافاسو - موريتانيا

الجولة الثانية :

السبت 20 يناير 2024 :

00ر15 بملعب "السلام" ببواكي: الجزائر - بوركينافاسو

00ر18 بملعب "السلام" ببواكي : موريتانيا - أنغولا

الجولة الثالثة والأخيرة :

الثلاثاء 23 يناير 2024 :

00ر21 ببواكي : موريتانيا- الجزائر

00ر21 بياموسوكرو: أنغولا - بوركينافاسو

ملاحظة : يتأهل للدور ثمن النهائي متصدر ووصيف كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات أصحاب المراتب الثالثة.