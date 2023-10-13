الألعاب البرالمبية بباريس-2024 : إجتماع بمقر الوزارة لتقييم تحضيرات المنتخب الوطني الجزائري لألعاب القوى

الجزائر- إستعرض المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة، مصطفى علي حساني، يوم الخميس، مع المدير الفني الوطني للإتحادية الجزائرية لرياضات ذوي الإحتياجات الخاصة، سليم بوطبشة، تحضيرات المنتخب الوطني لألعاب القوى لهذه الفئة والمحطات الإعدادية المبرمجة وقائمة الرياضيين المبرمج تأهيلهم للألعاب البرالمبية المقبلة باريس 2024، حسبما أفاد به بيان الهيئة الفدرالية.