الألعاب البرالمبية بباريس-2024 : إجتماع بمقر الوزارة لتقييم تحضيرات المنتخب الوطني الجزائري لألعاب القوى

و أوضحت الإتحادية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في الفايسبوك أنه في اطار متابعة تحضيرات النخبة الوطنية لالعاب القوى تحسبا للالعاب البرالمبية المقبلة بباريس-2024, عقدت جلسة عمل بمقر وزارة الشباب والرياضة جمعت المدير العام للرياضة بالوزارة, مصطفى علي حساني والمدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة, سليم بوطبشة, لتقييم تحضيرات المنتخب الوطني لألعاب القوى لهذه الفئة والمحطات الاعدادية المبرمجة وقائمة الرياضيين المبرمج تأهيلهم وضبط آليات التسيير المالي للبرامج التحضيرية.
و حضر هذا الاجتماع المدربون الوطنيون للمنتخب الوطني لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة, حسب نفس المصدر.