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كرة القدم (مقابلة ودية) : الجزائر تفوز على الرأس الاخضر (5-1)

  أدرج يـوم : الخميس, 12 أكتوير 2023 21:44     الفئـة : رياضــة
كرة القدم (مقابلة ودية) : الجزائر تفوز على الرأس الاخضر (5-1)

قسنطينة - فاز المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم, على نظيره من جزر الرأس الأخضر بنتيجة (5-1) الشوط الأول (3-0) في لقاء ودي جرى سهرة اليوم الخميس بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وسجل أهداف "الخضر" كل من محمد امين عمورة (12), حسام عوار (39, 41), رامز زروقي (61) واسلام سليماني (89 ض.ج), فيما وقع هدف "القروش الزرق" اللاعب بيبي في الدقيقة (55).

وسيخوض أشبال بلماضي لقاء وديا آخرا يوم الاثنين 16 أكتوبر الجاري أمام المنتخب المصري بملعب -حزة بن زايد- بمدينة العين الامارتية بداية من الساعة الخامسة (00ر17سا) بتوقيت الجزائر.

وفازت مصر اليوم الخميس في لقاء تحضيري على زامبيا (1-0) بأبوظبي (الامارات العربية المتحدة), من توقيع اللاعب حمدي فتحي في الدقيقة (90+4).

وتدخل هاتان المواجهتان في اطار التحضيرات للجولتين الاوليين للتصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2026, شهر نوفمبر القادم, فضلا عن نهائيات كأس افريقيا للأمم-2023 (المؤجلة الى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير- 11 فبراير).

آخر تعديل على الخميس, 12 أكتوير 2023 22:23
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كرة القدم (مقابلة ودية) : الجزائر تفوز على الرأس الاخضر (5-1)
  أدرج يـوم : الخميس, 12 أكتوير 2023 21:44     الفئـة : رياضــة   شارك

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