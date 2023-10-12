وزير الشباب والرياضة يشرف على حفل إعادة بعث الرياضة المدرسية خزان المنتخبات الوطنية

و يكتسي حفل إعادة بعث الرياضة المدرسية, حسب السيد حماد, أهمية بالغة, "لخلق وتعزيز بيئة مدرسية ملائمة, تشجع على ممارسة الرياضة وتقديم فرص متساوية لجميع المتمدرسين بغض النظر عن مستوى مهاراتهم ومواهبهم", سيما وان مسألة تطوير الرياضة المدرسية يضيف الوزير منبثقة عن " قرار رئيس الجمهورية, بتوظيف اكثر من 12 الف استاذ متخرج ومتخصص في تأطير مادة التربية البدنية".
و في هذا الصدد, أكد الوزير ان اعادة بعث الرياضة المدرسية يندرج في اطار "تنفيذ توصيات مجلس الوزراء المنعقد في 16 ابريل الماضي وتوجيهاته, سيما فيما تعلق بوضع مخطط قاعدي لها (الرياضة المدرسية) وفق مناهج علمية ودراسات حديثة, من شانها تحقيق قفزة نوعية في انتقاء وصقل المواهب الشابة ".
كما نوه السيد حماد بالقرار الخاص, بإنشاء مديرية عامة للرياضة المدرسية على مستوى وزارة التربية الوطنية التي سترافق هذه الاخيرة لتنظيم النشاطات المدرسية الرياضية والتكفل وتوجيه المواهب الشابة, بينما تهتم الوزارة - كما قال- بالمنافسات الوطنية والدولية المدرسية وتأطير النخب والفرق الوطنية المدرسية بالتنسيق مع الاتحادية الوطنية للرياضة المدرسية التي ستظل همزة وصل بين القطاعين.
و أقيم بهذه المناسبة, حفل تكريم نحو 149 تلميذا متألقا في أولمبياد جيجل المدرسي التي جرت فعاليتها في الفترة ما بين 21 و31 يوليو الماضي, كما تم توزيع حقائب الكيدس- أتلتيك , لفائدة 23 ولاية.
و دعا وزير الشباب والرياضة الى "الانخراط كل في مجاله, بفعالية لإنجاح هذا المشروع والنهوض بالرياضة عامة والرياضة المدرسية بصفة خاصة".
كما شدد السيد حماد في كلمته, أمام إطارات الرياضية بالولايات, مؤطري المتمدرسين وممثلي وزارة التربية الوطنية على أن هذه الجيل هو "مستقبل الجزائر ونحن ملتزمون بتوفير الفرص والدعم اللازمين لتحقيق أحلامه وتطوير مهاراته من خلال الرياضة ".