وزير الشباب والرياضة يشرف على حفل إعادة بعث الرياضة المدرسية خزان المنتخبات الوطنية

الجزائر- أشرف وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، يوم الخميس بقاعة الرياضة عبد الرحمان بن تيفور بحيدرة (الجزائر العاصمة)، على حفل إعادة بعث الرياضة المدرسية، "لجعلها خزانا فعليا لرياضة النخبة والمستوى العالي".

و يكتسي حفل إعادة بعث الرياضة المدرسية, حسب السيد حماد, أهمية بالغة, "لخلق وتعزيز بيئة مدرسية ملائمة, تشجع على ممارسة الرياضة وتقديم فرص متساوية لجميع المتمدرسين بغض النظر عن مستوى مهاراتهم ومواهبهم", سيما وان مسألة تطوير الرياضة المدرسية يضيف الوزير منبثقة عن " قرار رئيس الجمهورية, بتوظيف اكثر من 12 الف استاذ متخرج ومتخصص في تأطير مادة التربية البدنية".

و في هذا الصدد, أكد الوزير ان اعادة بعث الرياضة المدرسية يندرج في اطار "تنفيذ توصيات مجلس الوزراء المنعقد في 16 ابريل الماضي وتوجيهاته, سيما فيما تعلق بوضع مخطط قاعدي لها (الرياضة المدرسية) وفق مناهج علمية ودراسات حديثة, من شانها تحقيق قفزة نوعية في انتقاء وصقل المواهب الشابة ". كما نوه السيد حماد بالقرار الخاص, بإنشاء مديرية عامة للرياضة المدرسية على مستوى وزارة التربية الوطنية التي سترافق هذه الاخيرة لتنظيم النشاطات المدرسية الرياضية والتكفل وتوجيه المواهب الشابة, بينما تهتم الوزارة - كما قال- بالمنافسات الوطنية والدولية المدرسية وتأطير النخب والفرق الوطنية المدرسية بالتنسيق مع الاتحادية الوطنية للرياضة المدرسية التي ستظل همزة وصل بين القطاعين.

و أقيم بهذه المناسبة, حفل تكريم نحو 149 تلميذا متألقا في أولمبياد جيجل المدرسي التي جرت فعاليتها في الفترة ما بين 21 و31 يوليو الماضي, كما تم توزيع حقائب الكيدس- أتلتيك , لفائدة 23 ولاية.