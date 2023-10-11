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تنس/ دورة M15 المنستير: تأهل الجزائري سمير رقيق الى الدور الثاني

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 أكتوير 2023 18:29     الفئـة : رياضــة
تنس/ دورة M15 المنستير: تأهل الجزائري سمير رقيق الى الدور الثاني

المنستير (تونس)- تأهل لاعب التنس الجزائري, سمير حمزة رقيق بصعوبة, الى الدور الثاني للدورة الدولية  M15 للمنستير (تونس), عقب فوزه مساء اليوم الاربعاء على الفرنسي فابيان سالي  (6-4, 7-6).

ويواجه ممثل الجزائر (21 سنة), صاحب المرتبة 811 عالميا , اللاعب الفرنسي ماكنس ريفي.

ويبدو ان اللقاء سيكون في متناول رقيق, نظرا لقلة خبرة منافسه الفرنسي, ريفي (20 سنة) الذي يحتل المركز 994 عالميا.

وتجرى المسابقة -التي تبلغ قيمة جوائزها 000. 15 دولار- , في الفترة من 10 الى 15 اكتوبر, على اراض سريعة.

كما يعرف موعد تونس, مشاركة لاعبين من مختلف الجنسيات, افريقية واوربية, من ضمنهم الفرنسي كونستونتان بيتون كوزمين, 499 عالميا والمرشح رقم 1 في الدورة.

بالمقابل فشل, ممثل الجزائر الثاني في المنافسة, نزيم مخلوف (1790 عالميا) في بلوغ الجدول النهائي.

آخر تعديل على الأربعاء, 11 أكتوير 2023 18:47
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تنس/ دورة M15 المنستير: تأهل الجزائري سمير رقيق الى الدور الثاني
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 أكتوير 2023 18:29     الفئـة : رياضــة   شارك

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