تنس/ دورة M15 المنستير: تأهل الجزائري سمير رقيق الى الدور الثاني

ويواجه ممثل الجزائر (21 سنة), صاحب المرتبة 811 عالميا , اللاعب الفرنسي ماكنس ريفي.
ويبدو ان اللقاء سيكون في متناول رقيق, نظرا لقلة خبرة منافسه الفرنسي, ريفي (20 سنة) الذي يحتل المركز 994 عالميا.
وتجرى المسابقة -التي تبلغ قيمة جوائزها 000. 15 دولار- , في الفترة من 10 الى 15 اكتوبر, على اراض سريعة.
كما يعرف موعد تونس, مشاركة لاعبين من مختلف الجنسيات, افريقية واوربية, من ضمنهم الفرنسي كونستونتان بيتون كوزمين, 499 عالميا والمرشح رقم 1 في الدورة.
بالمقابل فشل, ممثل الجزائر الثاني في المنافسة, نزيم مخلوف (1790 عالميا) في بلوغ الجدول النهائي.