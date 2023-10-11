تنس/ دورة M15 المنستير: تأهل الجزائري سمير رقيق الى الدور الثاني

وزارة الشؤون الدينية تدعو الى إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت المقبل -

عطاف يجري بالقاهرة محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه العرب -

رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي -

رقابة تجارية: حجز سلع تفوق قيمتها 4ر1 مليار دج بين يناير وأغسطس 2023 -

تحديد رزنامة العطل للسنة الجامعية 2024/2023 -

الخطوط الجوية الجزائرية تفتح خطا جويا مباشرا بين الجزائر العاصمة ومدينة دوالا الكاميرونية -

العدوان الصهيوني : تفاقم الوضع الانساني في قطاع غزة ومطالب بمواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين -

رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من المستشار الألماني -

عطاف يرافع بالقاهرة من أجل رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه في الإستقلال -

بسكرة: أكثر من 50 عارضا في معرض التمور ومشتقاتها والحرف التقليدية بمشونش -

وهران: تنصيب المندوبية الجهوية لناحية الغرب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان -

فلاحة : عدة فروع تحقق نتائج إيجابية خلال الموسم 2022-2023 -

تصفيات كأس العالم لأقل من 20 سنة سيدات : المنتخب الجزائري أمام حتمية التدارك أمام مالي -

ترحيل المدعو بلحاسني يعقوب إلى الجزائر -

عطاف يجري بالقاهرة مشاورات ثنائية مع أبو الغيط -

الطبعة 26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب على شرف إفريقيا -

ندوة تاريخية حول مشاركة المناضلين ذوي الأصول الأوروبية في الثورة التحريرية -

نواب بالمجلس الشعبي الوطني يدعون لمواصلة جهود تحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية للمواطنين -

تطبيق الآليات الحديثة المتعلقة بالإصلاح المالي والتسيير في يناير 2024 -