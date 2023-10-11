تصفيات كأس العالم لأقل من 20 سنة سيدات : المنتخب الجزائري أمام حتمية التدارك أمام مالي

الجزائر- يواجه المنتخب الجزائري النسوي لأقل من 20 سنة لكرة القدم نظيره المالي يوم الجمعة (سا 00ر18)، بملعب 8 ماي 1945 بسطيف، وهو أمام حتمية تدارك تأخره و التأهل للدور المقبل لتصفيات كأس العالم للصنف العمري بمناسبة إياب الدور التصفوي الثاني (منطقة إفريقيا).

فبعد انهزامهن خلال لقاء الذهاب الذي جرى يوم الأحد الماضي بنفس الملعب بنتيجة (0-1), ستلعب الجزائريات المرحلة الثانية الحاسمة دون حسابات أمام نظيراتهن الماليات اللائي يوجدن في أفضل رواق للتأهل.

فبعد استفادتهن من راحة يوم الإثنين, استأنفت لاعبات المدربين السيدة وهيبة رحال و نذير معادسي تحضيراتهن يوم الثلاثاء بمشاركة الـ25 لاعبة المتواجدات بالتربص.

"بدأت الحصة بعملية الإحماء و الجري حول الملعب، لتنتقل بعدها زميلات أميليا زيما لتمارين اللعب بالكرة. بعد التحضير البدني، توجه الطاقم الفني إلى العمل الفني بإجراء مباراة تطبيقية بين اللاعبات" حسب ما أوضحته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الرسمي, مضيفة "بأن الأجواء كانت إيجابية و مشجعة خلال الحصة التدريبية و أن التشكيلة عازمة على بذل كل ما لديها لتدارك تأخرها".

و تدرك زميلات حمزاوي سانية (نادي ماتز/فرنسا) ثقل المسئولية الملقاة على عاتقهن أمام الماليات العازمات على تأكيد فوزهن الأول و التأهل للدور المقبل.

و جدير ذكره, أن الدور الأول لهذه التصفيات, أقيم, مطلع سبتمبر الماضي, بمشاركة ستة منتخبات, على أساس مشوارها في التصفيات السابقة لكأس العالم لأقل من 20 سنة.

وتأهلت ثلاثة منتخبات الى الدور الثاني, والتحقت ب29 منتخبا اخر معفيا من الدور الاول, منهم الجزائر.

و يتأهل 16 منتخبا الى الدور الثالث, ليتقلص عددهم الى ثمانية في الدور الرابع, ثم الى أربعة في الدور الخامس. وتخوض الفرق الاربعة دورا خامسا, تتأهل عنه تشكيلتين الى كأس العالم لا قل من 20 سنة.

و تلعب المباريات, ذهابا وإيابا. ويتأهل الفائزان في الدور الخامس الى موعد كولومبيا التي تستضيف المونديال المقبل.

و يشارك في تصفيات كاس العالم لأقل من 20 سنة, 35 منتخبا افريقيا.

و كانت ثلاث كونفديراليات قارية قد أنهت مرحلتها التصفوية حيث تأهلت منتخبات فرنسا و ألمانيا و هولندا و إسبانيا للمرحلة النهائية بعد بلوغهن المربع الذهبي لبطولة أوروبا دون 20 سنة للاتحاد الأوروبي.

بالنسبة للكونكاف-2023, تأهلت بدورها منتخبات كندا و المكسيك و الولايات المتحدة, كما تأهلت زيلندا الجديدة المتوجة بلقب اوقيانوسيا لفئة دون 19 سنة, كما ستشارك ثلاثة منتخبات عن كونميبول ليبرتادورس من بينها كولومبيا البلد المنظم في المونديال بينما سيتم التعرف على المنتخبين الآخرين بعد نهاية بطولة أمريكا الجنوبية لصنف دون 20 عاما.

و تمثل القارة الأسيوية ثلاثة منتخبات عقب تنظيم كأس اسيا المقررة من 3 إلى 16 مارس 2024 بأوزبكستان.