كأس أمم إفريقيا 2023 : وليد صادي يحضر عملية القرعة يوم الخميس بأبيدجان

و جاء في بيان الفاف: ''عقب زيارته لزيوريخ ولقائه برئيس الاتحادية الدولية لكرة القدم, جياني أنقنتينو, سينتقل رئيس الفاف, وليد صادي اليوم الأربعاء الي أبيدجان لحضور عملية قرعة كأس أمم افريقيا 2023''.
و سيكون رئيس الفاف مرفوقا بكريم قاصد, عضو المكتب الفدرالي مكلف بالمنتخبات الوطنية وابراهيم بلياسين, منسق المنتخبات الوطنية. بالإضافة إلى عملية القرعة, تم برمجت ورشة عمل للمنتخبات المشاركة والتأقلم مع الأجواء.
و سيكون هذا الموعد فرصة مواتية للوفد الجزائري لمباشرة تحضيرات إقامة المنتخب الوطني في يناير 2024.
و يتواجد الفريق الوطني الجزائري ضمن المستوى الأول مثلما كان عليه الأمر في قرعة الطبعة السابقة لكأس إفريقيا بالكاميرون 2022.