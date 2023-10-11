Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كأس أمم إفريقيا 2023 : وليد صادي يحضر عملية القرعة يوم الخميس بأبيدجان

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 أكتوير 2023 14:17     الفئـة : رياضــة

الجزائر - يحضر رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، وليد صادي، حفل قرعة كأس إفريقيا للأمم-2023 (المؤجلة الى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير- 11 فبراير)، يوم غد الخميس، بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان إبتداء من (00ر20 بتوقيت الجزائر)، حسبما كشفت عنه الهيئة الفدرالية، يوم الأربعاء، عبر موقعها الرسمي.

و جاء في بيان الفاف: ''عقب زيارته لزيوريخ ولقائه برئيس الاتحادية الدولية لكرة القدم, جياني أنقنتينو, سينتقل رئيس الفاف, وليد صادي اليوم الأربعاء الي أبيدجان لحضور عملية  قرعة كأس أمم افريقيا 2023''.

و سيكون رئيس الفاف مرفوقا بكريم قاصد, عضو المكتب الفدرالي مكلف بالمنتخبات الوطنية وابراهيم بلياسين, منسق المنتخبات الوطنية. بالإضافة إلى عملية القرعة, تم برمجت ورشة عمل للمنتخبات المشاركة والتأقلم مع الأجواء.

و سيكون هذا الموعد فرصة مواتية للوفد الجزائري لمباشرة تحضيرات إقامة المنتخب الوطني في يناير 2024.

و يتواجد الفريق الوطني الجزائري ضمن المستوى الأول مثلما كان عليه الأمر في قرعة الطبعة السابقة لكأس إفريقيا بالكاميرون 2022.

آخر تعديل على الأربعاء, 11 أكتوير 2023 20:03
كلـمات مفتـاحيــة :
كأس أمم إفريقيا 2023 : وليد صادي يحضر عملية القرعة يوم الخميس بأبيدجان
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 أكتوير 2023 14:17     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.11

وزارة الشؤون الدينية تدعو الى إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت المقبل

23.10.11

عطاف يجري بالقاهرة محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه العرب

23.10.11

رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي

23.10.11

رقابة تجارية: حجز سلع تفوق قيمتها 4ر1 مليار دج بين يناير وأغسطس 2023

23.10.11

تحديد رزنامة العطل للسنة الجامعية 2024/2023

23.10.11

الخطوط الجوية الجزائرية تفتح خطا جويا مباشرا بين الجزائر العاصمة ومدينة دوالا الكاميرونية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.10

رئيس الجمهورية يأمل في أن يجعل من الجالية الجزائرية "قوة دفع" في العلاقات الثنائية

23.10.10

الوزير الأول يشيد بروح المسؤولية التي تميز بها أعضاء غرفتي البرلمان في متابعة نشاط الحكومة

23.10.10

نواب المجلس الشعبي الوطني يشيدون بمواقف رئيس الجمهورية الداعمة للقضية الفلسطينية

23.10.10

نواب المجلس الشعبي الوطني يشرعون في مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة

23.10.10

الجزائر تواصل العمل على إضفاء مزيد من الحيوية على السياسة الخارجية للبلاد

23.10.09

عطاف يتباحث مع وزير التضامن والتنمية الاجتماعية الفلسطيني الأوضاع في الأراضي المحتلة