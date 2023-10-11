جيدو(بطولة العالم 2023 للكاتا): الجزائر ممثلة بستة (6) مصارعين في مونديال ابو ظبي

وعليه, فان اختصاص "الكاتا" الجزائري سيكون ممثلا في موعد ابو ظبي بكل من: رشيد مساعدية و عبد الكريم تواتي و محمد عقيل و ابراهيم بلوطي عند الذكور و كهينة كاشار لدى الاناث.
وكانت لجنة تنظيم هذا البطولة العالمية, قد افادت بان المنافسة ستعرف مشاركة 286 مصارع و مصارعة في المجموع (204 ذكور و 82 اناث) يمثلون 34 دولة تنتمي الى القارات الخمس.
و تشمل انواع الكاتا المدرجة في بطولة العالم 2023 بأبو ظبي كل من :
ناغي-نو- كاتا, كاتامي -نو- كاتا, جو-نو-كاتا, كيم- نو-كاتا, كودوكان-غوشين جوتسو, وهذا بالنسبة للمنافسة لدى الذكور و الاناث على حد السواء .