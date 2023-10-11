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جيدو(بطولة العالم 2023 للكاتا): الجزائر ممثلة بستة (6) مصارعين في مونديال ابو ظبي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 أكتوير 2023 14:20     الفئـة : رياضــة

الجزائر- ستكون الجزائر ممثلة بستة (6) مصارعين (5 ذكور و فتاة واحدة) في بطولة العالم للجيدو (اختصاص الكاتا), المقررة يومي 28 و 29 اكتوبر الجاري, بالعاصمة الامارتية ابو ظبي.

وعليه, فان اختصاص "الكاتا" الجزائري سيكون ممثلا في موعد ابو ظبي بكل من: رشيد مساعدية و عبد الكريم تواتي و محمد عقيل و ابراهيم بلوطي عند الذكور و كهينة كاشار لدى الاناث.

وكانت لجنة تنظيم هذا البطولة العالمية, قد افادت بان المنافسة ستعرف مشاركة 286 مصارع و مصارعة  في المجموع (204 ذكور و 82 اناث) يمثلون 34 دولة تنتمي الى القارات الخمس.

و تشمل انواع الكاتا المدرجة في بطولة العالم 2023 بأبو ظبي كل من :

ناغي-نو- كاتا, كاتامي -نو- كاتا, جو-نو-كاتا, كيم- نو-كاتا, كودوكان-غوشين جوتسو, وهذا بالنسبة للمنافسة لدى الذكور و الاناث على حد السواء .

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جيدو(بطولة العالم 2023 للكاتا): الجزائر ممثلة بستة (6) مصارعين في مونديال ابو ظبي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 أكتوير 2023 14:20     الفئـة : رياضــة   شارك

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