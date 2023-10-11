جيدو(بطولة العالم 2023 للكاتا): الجزائر ممثلة بستة (6) مصارعين في مونديال ابو ظبي

الأمم المتحدة/اللجنة ال4: بلدان عدة تدعو الى تنظيم استفتاء من أجل تقرير المصير في الصحراء الغربية -

كمبالا تجدد دعمها لكفاح الشعب الصحراوي وتدعو لاحترام المبادئ المؤسسة للاتحاد الافريقي -

كرة القدم - بطولة الرابطة المحترفة الأولى (تسوية الرزنامة): برنامج المقابلات -

إحباط محاولات إدخال أزيد من 9 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب -

الخارجية الفلسطينية : الاحتلال يرتكب إبادة جماعية في غزة باستخدام أسلحة محرمة دوليا -

انعقاد الدورة ال6 للحوار الاستراتيجي الجزائري-الأمريكي اليوم الأربعاء -

المجلس الشعبي الوطني : استئناف جلسة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة -

فلسطين: 1078 شهيدا و5314 جريحا جراء العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية -

عطاف يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية حول فلسطين -

تتويج نور الهدى عمران من قسنطينة بالجائزة الأولى لحفظ و تجويد و تفسير القرآن الكريم -

بيان السياسة العامة للحكومة: نواب المجلس الشعبي الوطني يدعون إلى تسريع وتيرة الرقمنة -

تدعيم الملف الإلكتروني للمرضى ببيانات تخص الصحة العقلية -

طوفان الاقصى دليل على أن مسار التطبيع فشل فشلا ذريعا -

مشاركة 7 بلدان في الطبعة ال12 للمهرجان الدولي للمسرح ببجاية -

نواب المجلس الشعبي الوطني يشيدون بمواقف رئيس الجمهورية الداعمة للقضية الفلسطينية -

المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي يطلق تحقيقات حول الأنظمة البيئية القطاعية الجهوية للمقاولاتية بالمتيجة -

معهد التكوين البنكي: تكوين 6 آلاف إطار سنة 2022 -

فلسطين : مظاهرات و وقفات تضامنية عبر العالم دعما لغزة وتنديدا بالعدوان الصهيوني -

رئيس الجمهورية يأمل في أن يجعل من الجالية الجزائرية قوة دفع في العلاقات الثنائية -