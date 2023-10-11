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كأس إفريقيا-2023 /عملية القرعة: المنتخب الجزائري سيتعرف على منافسيه يوم غد الخميس بأبيدجان

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 أكتوير 2023 13:09     الفئـة : رياضــة
كأس إفريقيا-2023 /عملية القرعة: المنتخب الجزائري سيتعرف على منافسيه يوم غد الخميس بأبيدجان

الجزائر - سيتعرف المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم على منافسيه في نهائيات كأس افريقيا للأمم-2023 (المؤجلة الى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير- 11 فبراير), خلال عملية القرعة المقررة يوم غد الخميس, بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان ابتداء من (00ر20 بتوقيت الجزائر).

ويتواجد الفريق الوطني ضمن المستوى الأول مثلما كان عليه الامر في الطبعة السابقة لكأس افريقيا بالكاميرون 2022.

وبهذا فسيواجه "الخضر" أحد المنتخبات الافريقية القوية المتواجدة في المستوى الثاني ويتعلق الأمر بكل من : نيجيريا (3 ألقاب قارية), غانا (أربعة ألقاب) أو حتى الكاميرون (5 ألقاب), فضلا عن جمهورية الكونغو الديمقراطية (لقبين), رفقة بوركينا فاسو ومالي.

وتأهلت الجزائر الى الـ"كان" للمرة الـ20 في تاريخها, بعدما تصدرت المجموعة السادسة برصيد 16 نقطة خلال ست مباريات, متبوعة بتنزانيا (8 ن) التي رافقتها الى النهائيات, إضافة الى أوغندا (7 ن) والنيجر (2 ن).

وتأمل النخبة الوطنية في تحقيق اللقب القاري الثالث لها في موعد كوت ديفوار, بعد لقبي 1990 و 2019.

وستكون المنتخبات الـ16 الأولى في القارة حسب ترتيب الفيفا, حاضرة في النهائيات المقررة بكوت ديفوار, اضافة الى تنزانيا التي تشارك للمرة الثانية في تاريخها, بفضل لاعبيها الناشطين في ناديي يونغ آفريكانز وسيمبا المحليين واللذين يشاركان في المنافسات القارية الخاصة بالأندية.

كما بلغت تونس النهائيات للمرة  الـ16  على التوالي, حيث حضرت منذ 1994 التي جرت على ارضها, فضلا عن التتويج المحقق في 2004 عندما احتضنت مرة اخرى النهائيات.

أما مصر, فبعد بلوغها نهائيي 2017 و 2021, تطمح الى معانقة الكأس الثامنة لها في تاريخها من خلال هذه المشاركة, وهو رقم قياسي افريقي.

ولم تسجل هذه النسخة اي منتخبا مشاركا للمرة الاولى في تاريخه, وهذا لم يحدث منذ طبعة 2015 التي نظمتها كل من الغابون وغينيا الاستوائية.

وتعد هذه الطبعة الثانية التي تنظمها دولة كوت ديفوار بعد نهائيات سنة 1984, والتي عرفت تتويج الكاميرون, في النهائي الذي جرى بملعب -فيليكس هوفوي بوانيي- والذي تم اختياره من بين الملاعب الستة لاحتضان مقابلات الطبعة القادمة.

وسيتم بث عملية القرعة عبر ما يفوق 50 بلدا, فضلا عن قناة الكنفيدرالية عبر "اليوتوب" وكذا القنوات الشريكة للهيئة القارية.

وستقام  نهائيات كاس افريقيا للامم 2023  في خمس مدن ايفوارية : أبيجان, بواكي, كوروغو, ياماسوكرو وسان بيدرو.

وتحسبا لعملية القرعة, وزعت الفرق المتأهلة الى أربع مستويات كل واحد يتكون من ستة منتخبات استنادا الى آخر ترتيب للاتحاد الدولي (فيفا).

وتقسم المنتخبات الـ24  المتأهلة لدورة كوت ديفوار 2023 على ست مجموعات تضم كل واحدة منها أربعة منتخبات, حيث يتأهل صاحبا المركزين الأولين عن كل مجموعة رفقة أربع أفضل فرق تحتل المرتبة الثالثة, الى الدور ثمن النهائي.

 

 

تركيبة المستويات :

 

- المستوى الأول : كوت ديفوار (البلد المنظم), المغرب, السينغال, تونس, الجزائر ومصر.

- المستوى الثاني : نيجيريا, الكاميرون, مالي, بوركينافاسو, غانا, جمهورية الكونغو.

- المستوى الثالث : جنوب افريقيا , الرأس الاخضر, غينيا, زامبيا, غينيا الاستوائية وموريتانيا.

- المستوى الرابع : غينيا بيساو, الموزمبيق, ناميبيا, انغولا, غامبيا وتنزانيا.

 

 

آخر تعديل على الأربعاء, 11 أكتوير 2023 13:16
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كأس إفريقيا-2023 /عملية القرعة: المنتخب الجزائري سيتعرف على منافسيه يوم غد الخميس بأبيدجان
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 أكتوير 2023 13:09     الفئـة : رياضــة   شارك

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