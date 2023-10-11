كرة القدم (مقابلة ودية) الجزائر/ الرأس الاخضر: تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على الديناميكية الايجابية

الجزائر - بهدف تحقيق الفوز بالطريقة و الاداء من أجل الحفاظ على الديناميكية الايجابية, يواجه المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم, نظيره من جزر الراس الاخضر يوم غد الخميس بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة بداية من الساعة الثامنة مساء (00ر20سا), في مواجهة ودية تحضيرية تحسبا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وستكون مواجهة منتخب الرأس الاخضر, الاختبار الاول "للخضر" في فترة التوقف الدولي الخاصة بشهر اكتوبر الحالي, باعتبار ان رفاق اسلام سليماني (نادي كوريتيبا البرازيلي)سيكونون على موعد بعد اربعة ايام فقط - يوم 16 اكتوبر الجاري- مع اختبار ودي ثاني يتحدون فيه تشكيلة المنتخب المصري في "داربي" شمال افريقي واعد مقرر بملعب حزة بن زايد بمدينة العين الامارتية بداية من الساعة الخامسة (00ر17سا) بتوقيت الجزائر.

وتحسبا لهاتين المقابلتين الوديتين وجه الناخب الوطني جمال بلماضي الدعوة ل25 لاعبا, وهي القائمة التي اتسمت باستدعاء ولأول مرة للمهاجمين امين غويري (ستاد رين/ فرنسا) ومحمد بشير بلومي ( فارينزيي / البرتغال).

وتسعى" كتيبة" الناخب الوطني جمال بلماضي, بقيادة الكوادر على غرار, محرز, ماندي, زروقي وشايبي وغيرهم, الى تحقيق الفوز الثاني على التوالي , بعد الانتصار المحقق يوم 12 سبتمبر المنصرم على حساب بطل افريقيا المنتخب السنغالي بعقر دار هذا الاخير بنتيجة (1-0) .

وبخصوص هذا الاختبار الودي امام منتخب الراس الاخضر , كان الناخب الوطني جمال بلماضي قد اوضح خلال الندوة الصحفية التي نشطها يوم الاحد بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة), أن " اختيار مواجهة الراس الاخضر و مصر يعود اساسا الى طريقة لعبهما , خاصة منتخب الراس الاخضر الذي تشبه طريقة لعبه كثيرا طريقة لعب منتخب موزمبيق" موضحا " انه يتعين على كتيبته التحلي بكثير من التركيز و الارادة من اجل تجاوز هذا المنتخب".

وعلى الصعيد الهجومي سيكون المنتخب الوطني منقوصا من خدمات الظهير الأيسر لنادي وولفرهامبتون الانجليزي ريان آيت نوري الذي تعرض لإصابة مع فريقه خلال المباراة الأخيرة له لحساب البطولة الانجليزية.

-- الموعد يتجدد بين الجزائر والرأس الاخضر للمرة السادسة --

وفي مواجه الغد, سيجدد رفاق القائد رياض محرز الموعد مع تشكيلة تدخل ضمن قائمة المعارف القديمة التي سبق لهم ملاقاتها في خمس مناسبات سابقة .

وتعود المقابلة الاولى التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره من جزر الراس الاخضر الى يوم 9 ابريل من سنة 2000 ببرايا لحساب تصفيات كاس العالم 2002 وهي المقابلة التي انتهب بنتيجة التعادل السلبي (0-0) قبل ان يتمكن" الخضر" من الفوز في لقاء العودة الذي اقيم بالجزائر يوم 21 ابريل بنتيجة (2-0).

وبعد هذه المقابلة , تجدد اللقاء بين التشكيلتين بعد سبع سنوات, و تحديدا في تصفيات كاس افريقيا للأمم 2008 , اين فاز المنتخب الوطني في مقابلة الذهاب بالجزائر بنتيجة (2-0) قبل فرض التعادل ذهابا ببرايا بنتيجة (2-2).

وفي الفترة السابقة, التقت التشكيلتان وديا مرة واحدة فقط, بتاريخ الفاتح يونيو من سنة 2018 في مقابلة اقيمت بملعب 5 جويلية الاولمبي, وهي المواجهة التي انتهت بهزيمة "الخضر" بنتيجة (3-2), في فترة كان الدولي السابق رابح ماجر على راس العارضة الفنية للمنتخب .

وتحسبا لمواجهة المنتخب الوطني, وجه مدرب تشكيلة الراس الاخضر بيدرو لياتو بريتو الدعوة ل32 لاعبا منهم واحد فقط ينشط في البطولة المحلية, علما ان منتخب الراس الاخضر الذي يحتل المركز ال71 في ترتيب الفيفا , سيكون على موعد مع مقابلة ودية ثانية امام منتخب جزر القمر مقررة يوم 17 اكتوبر الجاري بمدينة مرسيليا الفرنسية.

ومعلوم ان منتخب الراس الاخضر كان قد اقتطع تأشيرة التأهل الى نهائيات كاس افريقيا للأمم 2023 (المؤجلة الى 2024) بعد انهائه للتصفيات في المركز الثاني (المجموعة الثانية) بمجموع(10) نقاط بفارق نقطة واحدة عن متصدر المجموعة منتخب بوركينا فاسو ب(11 نقطة).

وقد حل رفاق اللاعب بانشيمول (بنفيكا البرتغالي), بقسنطينة يوم الاحد و اجروا العديد من الحصص التدريبية بحضور جل اللاعبين. واكنت تشكيلة "القروش الزرقاء" قد انهزمت في خرجتها الرسمية الاخيرة يوم 10 سبتمبر الماضي, خارج القواعد امام منتخب طوغو بنتيجة (3-2) في ختام تصفيات كاس افريقيا 2023 .

وعلى غرار بقية المنتخبات الافريقية, تدخل هاتين الوديتين في اطار استعدادات منتخب راس الاخضر للمواجهتين المقبلتين لحساب تصفيات كاس العالم 2026 المقررتين شهر نوفمبر المقبل ضد أنغولا ببرايا قبل التنقل الى ايسواتيني .

وتم تعيين طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز ملكي لإدارة المباراة الودية بين الجزائر والرأس الأخضر, بمساعدة أيمن إسماعيل و يوسف جامي, فيما عين عبد المؤمن توابتي حكما رابعا و حسان عرزور مراقبا للقاء .

المباريات ال10 الأخيرة للمنتخب الجزائري قبل مواجهة الرأس الأخضر (مؤطر)

12 سبتمبر 2023 بداكار (مباراة ودية)

السنغال - الجزائر 0-1

الهدف : شايبي (د 64)

7 سبتمبر 2023 بملعب 19 ماي 1956 بعنابة (مباراة ودية)

الجزائر - تنزانيا 0-0

20 يونيو 2023 بملعب 19 ماي 1956 بعنابة (مباراة ودية)

الجزائر - تونس 1-1

الهدف ( محرز ض ج 38)

18 يونيو 2023 بملعب جابوما (الكاميرون): تصفيات كان-2023/

أوغندا - الجزائر 1-2

الهدفان: عمورة (د 42 و 67)

27 مارس 2023 بملعب رادس (تونس) (تصفيات كان-2023):

النيجر - الجزائر 0 -1

الهدف: بغداد بونجاح (د 6)

23 مارس 2023 بالجزائر (تصفيات كان-2023):

الجزائر - النيجر 2 -1

الهدفان: الحسان بونكانو (54 ضد مرماه) ورياض محرز (88)

19 نوفمبر 2022 بمدينة مالمو/السويد (ودي):

السويد - الجزائر 2 - 0

16 نوفمبر 2022 بوهران (ودي):

الجزائر - مالي 1-1

الهدف: رياض محرز (45 ض.ج)

28 سبتمبر 2022 بوهران (ودي):

الجزائر - نيجيريا 2-1

الهدفان: رياض محرز (41 ض.ج) وي

وسف عطال (61)

23 سبتمبر 2022 بوهران (ودي)

الجزائر - غينيا 1-0

الهدف: سليماني (د 79)

المجموع - 10 مقابلات: انتصارات (6) - تعادل (3) - هزيمة (1)

الأهداف المسجلة : 11 / الأهداف التي دخلت شباكه : 7

الهدافون : محرز (4) - عمورة (2) - بونجاح (1) - عطال (1) , سليماني (1),

بونكانو (ضد مرماه) (1) شايبي (1).