كأس أمم إفريقيا-2023 /تحضيرات : مشاركة آيت نوري غير مؤكدة ضد منتخب الرأس الأخضر و مصر

وصرح الناخب الوطني جمال بلماضي في مطار الجزائر اليوم الثلاثاء قبيل إقلاع بعثة المنتخب نحو قسنطينة قائلا: "تعرض آيت نوري لضربة على مستوى الرأس خلال المقابلة الأخيرة مع فريقه وهو لم يلتحق بنا, بعد حيث سيقوم بتحاليل طبية.
سنتعرف اليوم على إمكانية التحاقه بنا من عدمها".
وخلال مشاركته أساسيا مع فريقه ويلفرهامبتون ضد أستون فيلا (1-1), لحساب الجولة الثامنة من البطولة الإنجليزية, تلقى الظهير الجزائري ضربة على مستوى الرأس التي اضطرته للخروج بين الشوطين وتعويضه بلاعب آخر.
واستهل الفريق الوطني يوم الاثنين تربصه الاعدادي بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة), بحضور الوافدين الجديدين أمين غويري و محمد البشير بلومي.
وبالإضافة إلى آيت نوري, تأخر التحاق أحسن هداف في تاريخ "الخضر" إسلام سليماني بتربص الفريق الوطني, حيث من المتوقع وصول مهاجم نادي كوريتيبا (البطولة البرازيلية) في الساعات المقبلة إلى مدينة قسنطينة.
وتدخل هاتان المواجهتان الوديتان في إطار تحضيرات رفاق القائد رياض محرز لانطلاق حملة تصفيات المؤهلة لكأس العالم-2026 شهر نوفمبر الداخل بخوص مقابلتي الجولة الأولى والثانية (13-21 نوفمبر): ضد الصومال داخل الديار ثم أمام الموزمبيق خارج القواعد. ناهيك على موعد كأس أمم إفريقيا-2023 (أجلت لـ2024) والمقررة ما بين 13 يناير و 11 فبراير المقبلين.