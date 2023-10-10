كأس أمم إفريقيا-2023 /تحضيرات : مشاركة آيت نوري غير مؤكدة ضد منتخب الرأس الأخضر و مصر

الجزائر - أضحت مشاركة المدافع الدولي الجزائري لنادي ويلفرهامبتون (الرابطة الإنجليزية الممتازة لكرة القدم), ريان آيت نوري, "غير مؤكدة" بمناسبة المواجهتين الوديتين أمام كل من منتخبي جزر الرأس الأخضر يوم 12 أكتوبر الجاري بملعب -الشهيد حملاوي- بقسنطينة (00ر20 سا) و مصر يوم 16 أكتوبر بملعب -هزاع بن زايد- بمدينة العين الإمارتية (00ر17 سا /بتوقيت الجزائر), على التوالي.

وصرح الناخب الوطني جمال بلماضي في مطار الجزائر اليوم الثلاثاء قبيل إقلاع بعثة المنتخب نحو قسنطينة قائلا: "تعرض آيت نوري لضربة على مستوى الرأس خلال المقابلة الأخيرة مع فريقه وهو لم يلتحق بنا, بعد حيث سيقوم بتحاليل طبية.

سنتعرف اليوم على إمكانية التحاقه بنا من عدمها".

وخلال مشاركته أساسيا مع فريقه ويلفرهامبتون ضد أستون فيلا (1-1), لحساب الجولة الثامنة من البطولة الإنجليزية, تلقى الظهير الجزائري ضربة على مستوى الرأس التي اضطرته للخروج بين الشوطين وتعويضه بلاعب آخر.

واستهل الفريق الوطني يوم الاثنين تربصه الاعدادي بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة), بحضور الوافدين الجديدين أمين غويري و محمد البشير بلومي.

وبالإضافة إلى آيت نوري, تأخر التحاق أحسن هداف في تاريخ "الخضر" إسلام سليماني بتربص الفريق الوطني, حيث من المتوقع وصول مهاجم نادي كوريتيبا (البطولة البرازيلية) في الساعات المقبلة إلى مدينة قسنطينة.