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المنتخب الوطني الجزائري بقسنطينة إستعداد لمواجهة الرأس الأخضر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 أكتوير 2023 14:57     الفئـة : رياضــة
المنتخب الوطني الجزائري بقسنطينة إستعداد لمواجهة الرأس الأخضر

الجزائر- حلت بعثة المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم, يوم الثلاثاء بقسنطينة, تحسبا للمقابلة الودية التي ستجمع "الخضر" هذا الخميس, 12 اكتوبر بمنتخب جزر الرأس الأخضر, بملعب الشهيد حملاوي بداية من الساعة (00ر20سا), في مواجهة تدخل في اطار التحضير للمواعيد الرسمية المقبلة .

و برمج الطاقم الفني للمنتخب, بقيادة الناخب الوطني جمال بلماضي, حصة تدريبية اولى أمسية اليوم الثلاثاء في حدود الساعة 00ر18سا , وفق البرنامج الذي كشفت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

و عشية التنقل الى قسنطينة, كان المنتخب الوطني قد اجرى اول حصة تدريبية له بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى, بحضور الوافدين الجديدين امين غويري  و محمد البشير بلومي.

و باستثناء محمد الامين عمورة الذي التحق بالتشكيلة في السعات الاولى من السهرة و اسلام سليماني و ريان آيت نوري المتوقع وصولهما في الساعات المقبلة, فان الحصة التدريبية الاولى التي جرت على الساعة (00ر18سا) قد عرفت مشاركة جميع تعداد المجموعة  .

وكعادته قبيل بداية اي تربص, قام الناخب الوطني بتجميع اللاعبين من اجل اعطائهم التوجيهات اللازمة و كذلك الترحيب بالعناصر الجديدة الملتحقة بالمجموعة (امين غويري و محمد البشير بلومي).

و بعدها قامت المجموعة بدورتين حول الملعب بقيادة عضو الطاقم الفني عمارة مرواني , كانت متبوعة بورشات فنية بدون كرة و بالكرة, في الوقت الذي قام فيه ثلاثي حراسة المرمى ماندريا و زغبة و بن بوط بعمل خاص تحت اشراف الثانئي عزيز بوراس و مروان ميساي .

و بالإضافة الى مقابلة منتخب الراس الاخضر, سيواجه المنتخب الوطني في مواجهة ودية ثانية , نظيره المصري يوم الاثنين 16 اكتوبر بمدينة العين الاماراتية .

و تجدر الاشارة ان المنتخب الوطني, كان قد فاز في آخر مقابلة ودية لعبها بدكار, على منتخب السنغال حامل لقب بطولة افريقيا بنتيجة (1-0).

و تدخل هاته المقابلات الودية, في إطار تحضيرات "الخضر" لنهائيات كأس افريقيا المقبلة بكوت ديفوار والمقررة من 13 يناير الى 11 فبراير 2024  و كذلك تصفيات كاس العالم 2026.

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 أكتوير 2023 15:30
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المنتخب الوطني الجزائري بقسنطينة إستعداد لمواجهة الرأس الأخضر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 أكتوير 2023 14:57     الفئـة : رياضــة   شارك

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