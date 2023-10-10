المنتخب الوطني الجزائري بقسنطينة إستعداد لمواجهة الرأس الأخضر

و برمج الطاقم الفني للمنتخب, بقيادة الناخب الوطني جمال بلماضي, حصة تدريبية اولى أمسية اليوم الثلاثاء في حدود الساعة 00ر18سا , وفق البرنامج الذي كشفت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).
و عشية التنقل الى قسنطينة, كان المنتخب الوطني قد اجرى اول حصة تدريبية له بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى, بحضور الوافدين الجديدين امين غويري و محمد البشير بلومي.
و باستثناء محمد الامين عمورة الذي التحق بالتشكيلة في السعات الاولى من السهرة و اسلام سليماني و ريان آيت نوري المتوقع وصولهما في الساعات المقبلة, فان الحصة التدريبية الاولى التي جرت على الساعة (00ر18سا) قد عرفت مشاركة جميع تعداد المجموعة .
وكعادته قبيل بداية اي تربص, قام الناخب الوطني بتجميع اللاعبين من اجل اعطائهم التوجيهات اللازمة و كذلك الترحيب بالعناصر الجديدة الملتحقة بالمجموعة (امين غويري و محمد البشير بلومي).
و بعدها قامت المجموعة بدورتين حول الملعب بقيادة عضو الطاقم الفني عمارة مرواني , كانت متبوعة بورشات فنية بدون كرة و بالكرة, في الوقت الذي قام فيه ثلاثي حراسة المرمى ماندريا و زغبة و بن بوط بعمل خاص تحت اشراف الثانئي عزيز بوراس و مروان ميساي .
و بالإضافة الى مقابلة منتخب الراس الاخضر, سيواجه المنتخب الوطني في مواجهة ودية ثانية , نظيره المصري يوم الاثنين 16 اكتوبر بمدينة العين الاماراتية .
و تجدر الاشارة ان المنتخب الوطني, كان قد فاز في آخر مقابلة ودية لعبها بدكار, على منتخب السنغال حامل لقب بطولة افريقيا بنتيجة (1-0).
و تدخل هاته المقابلات الودية, في إطار تحضيرات "الخضر" لنهائيات كأس افريقيا المقبلة بكوت ديفوار والمقررة من 13 يناير الى 11 فبراير 2024 و كذلك تصفيات كاس العالم 2026.