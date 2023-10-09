اجتماع وليد صادي - رؤساء وممثلي أندية الرابطة المحترفة الأولى موبيليس: ''حوار مسؤول ومثمر''

الجزائر- اعتبرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) أن الاجتماع التنسيقي الذي جمع رئيس الهيئة الفدرالية وليد صادي مع رؤساء وممثلي أندية كرة القدم الرابطة المحترفة الأولى ''موبيليس'', اليوم الاثنين بمقر الفاف, كان بمثابة فرصة لإقامة حوار ''مسؤول ومثمر'' حول القضايا المتعلقة بتطوير كرة القدم المحترفة وتحديد القيود التي تعيق تطورها.

وكان الاجتماع محطة مهمة للتطرق للعديد من المواضيع أبرزها المتعلقة ببرنامج المنافسات, مراكز التكوين, الأكاديميات وحقوق البث التلفزيوني.

الرزنامة السنوية للمنافسات

واكدت الفاف في بيان لها بأن الرزنامة السنوية الخاصة بالمنافسات قد حددت وتم إبلاغها لرؤساء الأندية و ذلك ''في خطوة من أجل إلغاء الممارسات القديمة للبرمجة الجزئية التي عطلت استعداد الأندية في مختلف المنافسات. ورحب رؤساء الأندية بهذه الخطوة التي تسمح لهم برؤية أفضل من أجل التخطيط للموسم وهم ملتزمون باحترامه''.

ومن جهة أخرى, كانت نزاهة كرة القدم إحدى القضايا الرئيسية التي نوقشت خلال هذا الاجتماع, حيث أشار رئيس الفاف إلى التزام المكتب الفدرالي بتكثيف جميع الوسائل القانونية، لمكافحة أي شكل من أشكال التهديد المتعلق بنزاهة كرة القدم، سواء كان التلاعب باللقاءات, العنف, المنشطات أو المباريات التي تؤثر على ممارسات كرة القدم.

كما دعا صادي جميع الفاعلين في عائلة كرة القدم المحترفة ''للانضمام إلى هذا النهج الذي تبناه المكتب الفيدرالي وتبني موقف ملتزم ومسؤول لمكافحة هذه الآفات الضارة التي تهدد نزاهة كرة القدم الوطنية''.

مراكز التكوين وأكاديميات كرة القدم

وأكد رئيس الفاف أن أحد المحاور الاستراتيجية لتطوير كرة القدم هو تكوين المواهب الشابة واكتشافها وهو ما يتطلب بالضرورة إنشاء مراكز تدريب داخل الأندية المحترفة في جميع أنحاء البلاد.

ويكون ذلك بترجمته مبدئيا على أرض الواقع، من خلال العمل المتضافر وإطلاق مشاريع لإنشاء هذه المراكز من قبل الأندية المحترفة ، ولا سيما تلك المدعومة من قبل الشركات الخاصة أو العامة التي لديها الوسائل اللازمة لتنفيذ مشاريع ذات أهمية من أجل مستقبل كرة القدم الوطنية.

كما سجل صادي ''بارتياح كبير'' استكمال هذه المشاريع من قبل بعض الأندية، على أمل أن تلتزم الأندية الأخرى بهذا النهج خلال فترة زمنية معقولة، مشيرا أنها أصبحت إلزامية للموسم المقبل، وذلك في إطار إجازة النادي.

كما دعت الهيئة الفدرالية أندية الرابطة المحترفة الأولى، الترشيح عن طريق الانتخابات لاعبين (02) لدى فئة الأكابر لكل ناد كي يصبحون أعضاء في مجمع اللاعبين المحترفين.

وسيقوم المجمع بدوره بتعيين ممثليها في الغرفة الوطنية لحل النزاعات للفاف، بالإضافة إلى المشاركة في المناقشات داخل اللجان عندما يتعلق الأمر بوضعية اللاعب.

ومن جهة أخرى, تطرق رئيس الفاف ''للغرفة الوطنية لتسوية النزاعات'' حيث شدد ''على ضرورة معالجة هذه القضية بجدية، حيث أشار إلى توجيهات المكتب بشأن النزاعات التي أصبحت إدارتها ثقيلة للغاية، الأمر الذي يتطلب معالجة جدية لحلها من خلال تطبيق القرارات المحددة من قبل المكتب الفيدرالي''.

كما أشار إلى أنه لن يكون متسامحا في المستقبل مع الأندية التي لا تحترم التزاماتها التعاقدية، وأن التفكير سار بالفعل فيما يتعلق بإصلاح عقد اللاعب المحترف الذي سيحمي مصالح اللاعبين والأندية التي توظفهم.

حقوق البث التلفزيوني

كما أبلغ رئيس الفاف رؤساء الاندية عن الاجتماع الذي تم عقده مع مسؤولي مؤسسة التلفزيون العمومي فيما يتعلق ببث مباريات كرة القدم والحقوق ذات الصلة .

كما أكد أن شراكة المؤسسة العمومية للتلفزيون تعد اليوم ''شراكة استراتيجية التي تخدم مصلحة الطرفين واستعادة الصورة الحقيقة لكرة القدم الوطنية''.

كما أكد صادي بالتزام الشريك بحل الخلافات السابقة وفتح صفحة جديدة من التعاون.

وفي نهاية الجلسة، أعرب رؤساء وممثلو أندية الرابطة المحترفة عن رضاهم عن النهج الجديد للهيئة الفدرالية واعتمدوا إعلانا مشتركا لدعم الرئيس وأعضاء المكتب الفيدرالي، متمنين النجاح الكامل لهم في مهامهم.