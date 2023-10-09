تايكواندو (البطولة العربية للشباب) : المصارع الجزائري إسلام بن ساكر يفتك ميدالية برونزية

و اجتاز بن ساكر المنتمي لنادي اشبال باتنة للتايكواندو "خمسة ادوار ليفتك في الاخير ميدالية برونزية, عن جدارة", حسب نفس المصدر.
و قبله توج كل من, شهاب زنير (اشبال) بالميدالية الذهبية (اقل من 164 سم), فيما احرز الثنائي, اكرم مرمول (أشبال/ أقل من 180سم) وصالح جاب الله ( اواسط/ +78 كلغ) بميدالية فضية كل واحد.
و شارك المنتخب الوطني الجزائري في موعد مصر, ب 14 مصارعا (6 اناث و 8 ذكور).
و تندرج مشاركة العناصر الوطنية في موعد مصر, في اطار برنامج الاتحادية الرامي الى تطوير ودعم جميع فئات الفرق الوطنية للتايكواندو.