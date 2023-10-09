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تايكواندو (البطولة العربية للشباب) : المصارع الجزائري إسلام بن ساكر يفتك ميدالية برونزية

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 أكتوير 2023 18:03     الفئـة : رياضــة
تايكواندو (البطولة العربية للشباب) : المصارع الجزائري إسلام بن ساكر يفتك ميدالية برونزية

القاهرة- أحرز المصارع الجزائري إسلام بن ساكر (-55كلغ) ميدالية برونزية (كيوريغي)، في ختام منافسات البطولة العربية للأندية للتايكواندو (أواسط)، التي إحتضنتها العاصمة المصرية القاهرة من 5 إلى 8 أكتوبر، حسب ما أعلنته يوم الإثنين الإتحادية الجزائرية للإختصاص.

و اجتاز بن ساكر المنتمي لنادي اشبال باتنة للتايكواندو "خمسة ادوار  ليفتك في الاخير ميدالية برونزية, عن جدارة", حسب نفس  المصدر.

و قبله توج كل من, شهاب زنير (اشبال) بالميدالية الذهبية (اقل من 164 سم), فيما احرز الثنائي, اكرم مرمول (أشبال/ أقل من 180سم) وصالح جاب الله ( اواسط/ +78 كلغ) بميدالية فضية كل واحد.

و شارك المنتخب الوطني الجزائري في موعد مصر, ب 14 مصارعا (6 اناث و 8 ذكور).

و تندرج مشاركة العناصر الوطنية في موعد مصر, في اطار برنامج الاتحادية الرامي الى تطوير ودعم جميع فئات الفرق الوطنية للتايكواندو.

آخر تعديل على الإثنين, 09 أكتوير 2023 18:55
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تايكواندو (البطولة العربية للشباب) : المصارع الجزائري إسلام بن ساكر يفتك ميدالية برونزية
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 أكتوير 2023 18:03     الفئـة : رياضــة   شارك

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