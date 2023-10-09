تأكيد على أهمية دور مختلف الهيئات والمجتمع المدني في ترسيخ القيم وتحصين الأسرة -

اجتماع وليد صادي - رؤساء وممثلي أندية الرابطة المحترفة الأولى موبيليس: ''حوار مسؤول ومثمر'' -

ورقلة ولاية ''نموذجية'' في تربية المائيات -

بعض المنظمات غير الحكومية تتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان -

المجلس الشعبي الوطني: تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر - الفيتنام -

فلسطين المحتلة : تواصل العدوان الصهيوني وسط قلق دولي للتصعيد في المنطقة -

قوجيل يدعو الفصائل الفلسطينية إلى توحيد قيادتهم -

الجزائر الجديدة تشق طريقها لكسب تحدي الأمن الغذائي والمائي -

تايكواندو (البطولة العربية للشباب) : المصارع الجزائري إسلام بن ساكر يفتك ميدالية برونزية -

مجلس الأمة : المصادقة على نص قانون العقار الإقتصادي التابع للدولة مع التحفظ على أحد التعديلات -

المؤسسة الإستشفائية 1 نوفمبر 1954 لوهران : تكريم وحدة علاج الجلطة الدماغية في مؤتمر بالعربية السعودية -

مجلس الأمة : فايد يعرض نص قانون المالية التصحيحي ل 2023 أمام أعضاء لجنة الشؤون الإقتصادية -

الجامعة شريك أساسي لترقية قطاع الصيد البحري وتربية المائيات -

فلسطين : إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 576 شهيدا و 2900 جريح -

بوغالي يستقبل نائبة وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الشيلي -

أكثر من 75 عارض في الطبعة ال15 للصالون الدولي المهني للصناعة -

النيجر : الجزائر تقرر إرجاء المشاورات بشأن تفعيل وساطتها -

ضرورة تسليم مشروع تدعيم قناة تحويل المياه من محطة الضخ عين كرشة (أم البواقي) نحو سد كدية المدور في آجاله -

رئيس الجمهورية يهنئ الجمبازية كيليا نمور بعد تتويجها بالميدالية الفضية في بطولة العالم -