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رئيس الجمهورية يهنئ الجمبازية كيليا نمور بعد تتويجها بالميدالية الفضية في بطولة العالم

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 أكتوير 2023 15:12     الفئـة : رياضــة
رئيس الجمهورية يهنئ الجمبازية كيليا نمور بعد تتويجها بالميدالية الفضية في بطولة العالم

الجزائر- هنأ رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , يوم الاثنين, الجمبازية الجزائرية كيليا نمور, عقب تتويجها بالميدالية الفضية على جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات لبطولة العالم للجمباز التي جرت بمدينة أنفرس البلجيكية.

وكتب الرئيس تبون في حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي: "تحية وتقدير كبيران للنجمة كيليا نمور، على إحرازها المرتبة الثانية في بطولة العالم للجمباز. أتمنى لك مزيدا من التميز والتفوق. ألف مبروك لك وللجزائر''.

آخر تعديل على الإثنين, 09 أكتوير 2023 15:41
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رئيس الجمهورية يهنئ الجمبازية كيليا نمور بعد تتويجها بالميدالية الفضية في بطولة العالم
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 أكتوير 2023 15:12     الفئـة : رياضــة   شارك

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