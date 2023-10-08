كرة السلة/ الطبعة ال35 للبطولة العربية للأندية : اتحاد الجزائر يفوز على نادي قطر ويبلغ ربع النهائي

الدوحة- تأهل اتحاد الجزائر, ممثل الجزائر في الطبعة ال35 للبطولة العربية للأندية لكرة السلة (1-12 اكتوبر), الى الدور ربع النهائي بعد فوزه على نادي قطر بنتيجة (77-70, بعد الوقت الاضافي) الشوط الاول (25 - 35), اليوم الاحد بقاعة الريان (الدوحة) لحساب ثمن نهائي المنافسة العربية.

وانتهى اللقاء (62-62) لكل فريق ليحتكما الى الوقت الاضافي الذي ابتسم لممثل الجزائر بواقع (77-70).

ولم يدخل الاتحاد المباراة بشكل جيد حيث كان متأخرا في نتيجة وهو ما جعله ينهي الشوط الاول متأخرا بفارق عشر نقاط (25-35).

وفي المرحلة الثانية دخل ممثل الجزائر بقوة حيث عدل النتيجة (49-49) ليتقدم بـ(53-51), غير أن النادي القطري تمكن من انهاء اللقاء متعادلا (62-62).

وفي الوقت الاضافي عرف النادي العاصمي كيف ينهي المواجهة لفائدته بواقع (77-70).

وعلى اثر هذه النتيجة, يواجه اتحاد الجزائر, نادي بيروت اللبناني, الفائز في الدور ذاته, على نادي صنعاء اليمني بنتيجة (121 - 69), يوم غد الاثنين بنفس القاعة.

يذكر أن نادي "سوسطارة" أنهى مرحلة المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الثانية , بـ7 نقاط, بفضل ثلاثة انتصارات, امام سيب العماني (81- 57), الأهلي القطري ( 83- 54) , دينامو اللبناني (77-66) مقابل خسارة واحدة على يد الاتحاد الاسكندري المصري (53- 89).

ويلعب الدور نصف النهائي يوم الاربعاء 11 اكتوبر, في الوقت الذي برمجت فيه كل من المقابلة الترتيبية لنيل المركز الثالث, والنهائي يوم 12 أكتوبر وتوج نادي الكويت الكويتي بلقب الطبعة الماضية على أرضه , على حساب الاهلي المصري ( 78- 77 ).