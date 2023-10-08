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دراجات/الجائزة الكبرى "أونغولا" : الجزائري عز الدين لعقاب ينال المركز الثاني

  أدرج يـوم : الأحد, 08 أكتوير 2023 18:46     الفئـة : رياضــة
دراجات/الجائزة الكبرى &quot;أونغولا&quot; : الجزائري عز الدين لعقاب ينال المركز الثاني

دوالا (الكامرون) - احتل الدراج الجزائري، عز الدين لعقاب، المرتبة الثانية في سباق الجائزة الكبرى "أونغولا" (الكامرون)، الذي جرى يوم الأحد على مسافة 117 كيلومتر، وعرف اكتفاء مواطنه الشاب أيوب فركوس بالصف الخامس.

و فضلا عن لعقاب وفركوس, شارك الفريق الوطني (رجال) في اختصاص السباق على الطريق, بأربعة عناصر أخرى ويتعلق الأمر بكل من : حمزة يسين, عبد الله بن يوسف, عبد الرؤوف بن غايو وعبد الرحمن كسير, بقيادة الناخب عبد الباسط حناشي.

و قبل دورة لـ"أونغولا", شاركت الجزائر في الطبعة الـ23 للجائزة الكبرى "شانتال بيا", التي جرت من 3 الى 7 أكتوبر بالكامرون, والتي توج بها الجزائري حمزة يسين.

و افتك الدراج الجزائري القميص الاصفر بحصده لـ73 نقطة, متقدما على الرواندي توييزيري إيتيان (54 نقطة) والمغربي محسن الدغمي (40 ن).

كما تحصل حمزة يسين على القميص الأخضر لأسرع دراج.

آخر تعديل على الأحد, 08 أكتوير 2023 20:00
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دراجات/الجائزة الكبرى "أونغولا" : الجزائري عز الدين لعقاب ينال المركز الثاني
  أدرج يـوم : الأحد, 08 أكتوير 2023 18:46     الفئـة : رياضــة   شارك

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