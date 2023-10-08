دراجات/الجائزة الكبرى "أونغولا" : الجزائري عز الدين لعقاب ينال المركز الثاني

دوالا (الكامرون) - احتل الدراج الجزائري، عز الدين لعقاب، المرتبة الثانية في سباق الجائزة الكبرى "أونغولا" (الكامرون)، الذي جرى يوم الأحد على مسافة 117 كيلومتر، وعرف اكتفاء مواطنه الشاب أيوب فركوس بالصف الخامس.

و فضلا عن لعقاب وفركوس, شارك الفريق الوطني (رجال) في اختصاص السباق على الطريق, بأربعة عناصر أخرى ويتعلق الأمر بكل من : حمزة يسين, عبد الله بن يوسف, عبد الرؤوف بن غايو وعبد الرحمن كسير, بقيادة الناخب عبد الباسط حناشي.

و قبل دورة لـ"أونغولا", شاركت الجزائر في الطبعة الـ23 للجائزة الكبرى "شانتال بيا", التي جرت من 3 الى 7 أكتوبر بالكامرون, والتي توج بها الجزائري حمزة يسين.