دراجات/الجائزة الكبرى "أونغولا" : الجزائري عز الدين لعقاب ينال المركز الثاني

و فضلا عن لعقاب وفركوس, شارك الفريق الوطني (رجال) في اختصاص السباق على الطريق, بأربعة عناصر أخرى ويتعلق الأمر بكل من : حمزة يسين, عبد الله بن يوسف, عبد الرؤوف بن غايو وعبد الرحمن كسير, بقيادة الناخب عبد الباسط حناشي.
و قبل دورة لـ"أونغولا", شاركت الجزائر في الطبعة الـ23 للجائزة الكبرى "شانتال بيا", التي جرت من 3 الى 7 أكتوبر بالكامرون, والتي توج بها الجزائري حمزة يسين.
و افتك الدراج الجزائري القميص الاصفر بحصده لـ73 نقطة, متقدما على الرواندي توييزيري إيتيان (54 نقطة) والمغربي محسن الدغمي (40 ن).
كما تحصل حمزة يسين على القميص الأخضر لأسرع دراج.