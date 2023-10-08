المنتخب الوطني : الندوة الصحفية لبلماضي في نقاط

الجزائر- مواضيع مختلفة تطرق إليها الناخب الوطني الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، خلال الندوة الصحفية التي نشطها يوم الأحد بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة)، عشية انطلاق التربص المغلق، الذي ستتخلله مباراتان وديتان، أمام الرأس الأخضر ( يوم 12 أكتوبر بقسنطينة) ومصر ( 16 أكتوبر بأبو ظبي) :

-- شركي : تطرق بلماضي الى وضعية المهاجم الفرانكو-جزائري لأولمبيك ليون ( فرنسا) ريان شركي (20 سنة) الذي لم يلتحق بعد بصفوف "الخضر" , مثلما يتمناه المدرب الوطني الذي قال " نحن في اتصال معه منذ ان كان شابا لكنه يتواجد في نفس وضعية ياسين عدلي ( ميلان/ ايطاليا), أي بمعنى أن الخطوة الاولى تبدأ من اللاعب".

-- بن ناصر: قدم المدرب الوطني مستجدات عن وسط الميدان , اسماعيل بن ناصر ( ميلان/ ايطاليا), الغائب عن الميادين منذ شهر مايو الماضي بسبب اصابة على مستوى الركبة وأفاد " انا في اتصال دائم به, سيما وانه يواصل علاجه واعادة التأهيل بالدوحة . لديه طموحات في المشاركة في كأس افريقيا المقبلة, لكن هل سيكون جاهزا , لا أعرف . هو يأمل في العلاج من الاصابة في أقرب وقت ممكن وهذا شيء جميل , أتمنى ان يكون من ضمن تعدادنا في كوت ديفوار".

-- بطولة : اقترح بلماضي حلولا لجعل بطولة الرابطة الوطنية الاولى, تصنع لنا لاعبين جيدين يساهمون في نجاح المنافسة ونوعية جيدة للاعبين " من خلال ضرورة توفر المنشآت ومحيط إداري في المستوى وبطبيعة الحال يجب أن تكون هناك رابطة تنظم جيدا البطولة. الموهبة موجودة في الجزائر. لكن ينبغي ان يكون هناك محيطا مناسبا".

-- بوقرة : عاد الناخب الوطني الى قرار مجيد بوقرة بمغادرة المنتخب الوطني للمحليين للإشراف على نادي المرخية القطري حيث قال: أتمنى له التوفيق, حيث حل بفريق يواجه صعوبات كبيرة في البطولة منذ بداية الموسم. و سيكون لي لقاء معه في الدوحة.

-- زفيزف : حيا بلماضي الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم, جهيد زفيزف, الذي كان له الفضل في إقناع عدد من اللاعبين المزدوجي الجنسية لاختيار اللعب مع الجزائر, حيث قال :" رافق زفيزف عملية التحاق اللاعبين المزدوجي الجنسية من بينهم غويري, شايبي و آيت نوري. نشكره على هذا العمل و على أشياء أخرى قام بها في الخفاء. أتمنى له كل النجاح في حياته".

-- قرعة : و في سؤال حول عملية القرعة الخاصة بـ"كان"-2023 (المؤجلة إلى 2024) والمقررة يوم الخميس بأبيجان, لم يرغب بلماضي الخوض مطولا في الموضوع مكتفيا بالقول": علي قبول الأمر الواقع و ليس لي منافسين مفضلين".

-- عرض : كشف بلماضي بأنه رفض عرضا من ناد سعودي تلقاه خلال الراحة الصيفية. "نعم, رفضت عرضا من ناد سعودي لكني لست مرغما على التطرق لهذا الموضوع, كوني لي أهداف أتطلع لها مع الفريق الوطني و العمل في هدوء و طمأنينة".

-- صادي : رفض الناخب الوطني كشف المواضيع التي تطرق لها خلال اجتماعه الأول مع رئيس الفاف الجديد, وليد صادي بمقر الهيئة الفيديرالية بدالي براهيم حيث قال: "الاجتماع مع الرئيس, أمر عادي, لا أريد التعليق في هذه الشؤون التي تعتبر خاصة. المهم هو العمل في الميدان و في ظروف ملائمة".

-- المجمع الوطني : أوضح بلماضي بأنه مستعد لحضور المجمع الفني الوطني الأول الذي تم بعثه من جديد من طرف الفاف خلال اجتماع المكتب الفيديرالي في عهدة صادي و المقرر عقده قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري :"لا يمكنني رفض الطلب. أنا مستعد للحضور في إطار منظم لتقديم خبرتي كمدرب".