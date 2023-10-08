المنتخب الوطني : "لعروسي يلتحق بنا شهر نوفمبر "

و صرح بلماضي خلال ندوة صحفية نشطها بمركز الفني الوطني بسيد موسى أن "ملف تغيير الجنسية بالنسبة لهذا اللاعب غير مكتمل حتى يلتحق بالتشكيلة الوطنية
. سيتم استدعاؤه للتجمع المقبل المبرمج شهر نوفمبر".
و يأتي اللقاء الصحفي, عشية انطلاق تربص الخضر, الذي ستتخلله مباراتان وديتان اختباريتان, ضد الراس الاخضر, يوم الخميس 12 أكتوبر بملعب الشهيد -حملاوي بقسنطينة (00ر20سا) ومصر يوم الاثنين 16 اكتوبر بملعب هازع بن زايد بالعين (الامرات العربية المتحدة/ 00ر20سا/ 00ر17سا توقيت جزائري).
و في رسالة نشرها على حاسبه الشخصي بالانستغرام ,يوم الثلاثاء الماضي, كتب لعروسي ( 22 سنة) عن سبب اختياره الانضمام الى المنتخب الجزائري, وهو الذي
كان يلعب في صفوف المنتخبات الفرنسية للشباب.
و كتب : "أنه لمن دواعي الغبطة والسرور, أن أعلن قرار التحاقي بالمنتخب الوطني الجزائري, للدفاع وبكل فخر عن الوان بلدي".
و يعد لعروسي اللاعب الجزائري الثاني الذي يختار اللعب في صفوف "الخضر" في ظرف اسبوع, بعد مهاجم (ستاد ريس/ فرنسا) امين غويري, الذي سيلعب اول مبارة
له هذا الشهر.
و يسجل ابن مدينة وادي سوف ( جنوب-شرق الجزائر) بدايته بمناسبة الجولتين الاوليين لتصفيات كاس العالم 2026 المقررتين شهر نوفمبر المقبل: بالجزائر امام الصومال وخارج الديار ضد الموزمبيق.