المنتخب الوطني : "لعروسي يلتحق بنا شهر نوفمبر "

الجزائر- قدم مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي، تفسيرات تتعلق بخلو اسم الظهير الأيسر لنادي شفيلد الانجليزي (الرابطة الانجليزية1)، ياسر لعروسي، عن قائمة اللاعبين المستدعين للمبارتين الوديتين شهر أكتوبر، أمام منتخبي الرأس الأخضر ومصر، بعد اعلانه الثلاثاء الماضي عن قرار حمله الألوان الوطنية.



و صرح بلماضي خلال ندوة صحفية نشطها بمركز الفني الوطني بسيد موسى أن "ملف تغيير الجنسية بالنسبة لهذا اللاعب غير مكتمل حتى يلتحق بالتشكيلة الوطنية

. سيتم استدعاؤه للتجمع المقبل المبرمج شهر نوفمبر".



و يأتي اللقاء الصحفي, عشية انطلاق تربص الخضر, الذي ستتخلله مباراتان وديتان اختباريتان, ضد الراس الاخضر, يوم الخميس 12 أكتوبر بملعب الشهيد -حملاوي بقسنطينة (00ر20سا) ومصر يوم الاثنين 16 اكتوبر بملعب هازع بن زايد بالعين (الامرات العربية المتحدة/ 00ر20سا/ 00ر17سا توقيت جزائري).



و في رسالة نشرها على حاسبه الشخصي بالانستغرام ,يوم الثلاثاء الماضي, كتب لعروسي ( 22 سنة) عن سبب اختياره الانضمام الى المنتخب الجزائري, وهو الذي

كان يلعب في صفوف المنتخبات الفرنسية للشباب.



و كتب : "أنه لمن دواعي الغبطة والسرور, أن أعلن قرار التحاقي بالمنتخب الوطني الجزائري, للدفاع وبكل فخر عن الوان بلدي".



و يعد لعروسي اللاعب الجزائري الثاني الذي يختار اللعب في صفوف "الخضر" في ظرف اسبوع, بعد مهاجم (ستاد ريس/ فرنسا) امين غويري, الذي سيلعب اول مبارة

له هذا الشهر.



و يسجل ابن مدينة وادي سوف ( جنوب-شرق الجزائر) بدايته بمناسبة الجولتين الاوليين لتصفيات كاس العالم 2026 المقررتين شهر نوفمبر المقبل: بالجزائر امام الصومال وخارج الديار ضد الموزمبيق.