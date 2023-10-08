بلماضي: "مواجهتان مفيدتان الهدف منهما استخلاص الدروس"

الجزائر - اعتبر مدرب المنتخب الوطني الجزائري, جمال بلماضي, اليوم الاحد بالجزائر, ان المواجهتين الوديتين" للخضر" أمام كل من منتخب جزر الراس الاخضر يوم 12 اكتوبر الجاري بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة (00ر20) و مصر يوم 16 اكتوبر الجاري بمدينة العين الامارتية (00ر17 بتوقيت الجزائر), "ستكونان جد مفيدتين للمنتخب و ستمكننا من استخلاص دروس عديدة".

واوضح الناخب الوطني خلال الندوة الصحفية التي نشطها صبيحة اليوم الاحد بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة), أن " اختيار مواجهة الراس الاخضر و مصر يعود اساسا الى طريقة لعبهما , خاصة منتخب الراس الاخضر الذي تشبه طريقة لعبه كثيرا طريقة لعب منتخب موزمبيق" موضحا " انه يتعين على كتيبته التحلي بكثير من التركيز و الارادة من اجل تجاوز هذا المنتخب.".

وعن مواجهة منتخب الفراعنة , قال بلماضي :" منتخب مصر يتواجد ضمن قائمة المنتخبات الافريقية العشر الاولى , و مواجهته ستكون بمثابة مقابلة داربي واعدة , خاصة وان التشكيلة المصرية تصم في صفوفها عناصر جيدة تتمتع بمؤهلات معتبرة ".

وكان مدرب المنتخب الوطني قد كشف سهرة هذا الجمعة عن قائمة تضم 25 لاعبا , تحسبا لهاتين المباراتين الوديتين, وهي القائمة التي اتسمت باستدعاء ولأول مرة المهاجمين امين غويري (ستاد ريس/ فرنسا) ومحمد بشير بلومي ( فارينزيي / البرتغال) بالإضافة الى عودة الهداف التاريخي للتشكيلة الوطنية, اسلام سليماني.

وعن استدعاء اسلام سليماني قال بلماضي :" ان تواجد سليماني في التشكيلة مستحق وهو قادر دائما على تسجيل الاهداف" مشيرا الى أن "اختياره للعناصر التي يوجه لها الدعوة مبني اساسا على الاحتياجات الفنية للمنتخب (...) لقد شاهدت بلعمري و بلايلي مع مولودية الجزائر و اعتقد انهما قادران على العودة للمجموعة في المستقبل باعتبار ان رغبتهما في تقديم احسن ما لديهما للمنتخب لاتزال دائما موجودة ".

وبخصوص الدعوة الموجهة للاعب أمين غويري, اوضح بلماضي ان هذه الخطوة تدخل في اطار مرحلة اعادة بناء المنتخب التي تتطلب مني تجريب كل العناصر القادرة على اعطاء الاضافة للمجموعة "مشيرا الى أن "المستوى الفني لغويري يتكلم عنه و دعوته لا تعتبر مفاجأة لأي احد , خاصة واننا شرعنا في الاتصالات مع هذا اللاعب منذ فترة و قلت دائما انه لا يتعين علينا التسرع في دعوته للمنتخب (...) المسيرة كانت طويلة ومساعينا اتت اكلها في النهاية و اللاعب اليوم يتواجد في صفوف المنتخب".

ومعلوم أن المنتخب الجزائري, سيشرع بداية من يوم غد الاثنين في تربص تحضيري تتخلله مباراتين وديتين الاولى امام الراس الاخضر بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة والثانية أمام المنتخب المصري يوم الاثنين 16 اكتوبر بالامارات العربية المتحدة .

وتدخل هاتان المباراتان الوديتان في إطار تحضيرات "الخضر" لنهائيات كأس افريقيا المقبلة بكوت ديفوار والمقررة من 13 يناير الى 11 فبراير 2024 .