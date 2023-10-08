الجزائر - الرأس الأخضر (مباراة ودية): وصول الفوج الأول من بعثة منتخب الرأس الأخضر إلى قسنطينة

قسنطينة - وصل سهرة أمس السبت الفوج الأول من بعثة منتخب الرأس الأخضر لكرة القدم إلى المطار الدولي محمد بوضياف بقسنطينة تحسبا لإجراء مقابلة ودية أمام المنتخب الوطني الجزائري يوم 12 أكتوبر الجاري بملعب الشهيد حملاوي و ذلك في إطار التحضير لمنافسات كأس إفريقيا للأمم 2024 و كذا تصفيات كأس العالم 2026.

و كان في استقبال الفوج الأول من منتخب الرأس الأخضر، المتكون من 11 فردا من الطاقمين الفني و الطبي، مدير الشباب و الرياضة لحسن لعجاج، حيث حظي الضيوف باستقبال مميز قبل أن تقلهم حافلة إلى فندق ألكسندر ببلدية الخروب.

و في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، عبر مدرب منتخب الرأس الأخضر، بيدرو بريتو، عن سعادته بتواجده في الجزائر و لبرمجة هذه المباراة الودية التحضيرية ضد "منتخب عريق في كرة القدم"، مشيرا إلى أن هذه المقابلة التي ستجمعه برفقاء قائد الخضر رياض محرز "ستكون مهمة جدا و مناسبة جدا لتحضير لاعبيه للمنافسات الإفريقية و الدولية المقبلة".

و كشف المدرب بريتو أن عناصر منتخب بلاده سيلتحقون تباعا ابتداء من يوم غد على أن يتم إجراء أول حصة تدريبية للمنتخب يوم الاثنين المقبل.