الجزائر - الرأس الأخضر (مباراة ودية): وصول الفوج الأول من بعثة منتخب الرأس الأخضر إلى قسنطينة

و كان في استقبال الفوج الأول من منتخب الرأس الأخضر، المتكون من 11 فردا من الطاقمين الفني و الطبي، مدير الشباب و الرياضة لحسن لعجاج، حيث حظي الضيوف باستقبال مميز قبل أن تقلهم حافلة إلى فندق ألكسندر ببلدية الخروب.
و في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، عبر مدرب منتخب الرأس الأخضر، بيدرو بريتو، عن سعادته بتواجده في الجزائر و لبرمجة هذه المباراة الودية التحضيرية ضد "منتخب عريق في كرة القدم"، مشيرا إلى أن هذه المقابلة التي ستجمعه برفقاء قائد الخضر رياض محرز "ستكون مهمة جدا و مناسبة جدا لتحضير لاعبيه للمنافسات الإفريقية و الدولية المقبلة".
و كشف المدرب بريتو أن عناصر منتخب بلاده سيلتحقون تباعا ابتداء من يوم غد على أن يتم إجراء أول حصة تدريبية للمنتخب يوم الاثنين المقبل.