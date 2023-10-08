Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر - الرأس الأخضر (مباراة ودية): وصول الفوج الأول من بعثة منتخب الرأس الأخضر إلى قسنطينة

  أدرج يـوم : الأحد, 08 أكتوير 2023 12:55     الفئـة : رياضــة

قسنطينة - وصل سهرة أمس السبت الفوج الأول من بعثة منتخب الرأس الأخضر لكرة القدم إلى المطار الدولي محمد بوضياف بقسنطينة تحسبا لإجراء مقابلة ودية أمام المنتخب الوطني الجزائري يوم 12 أكتوبر الجاري بملعب الشهيد حملاوي و ذلك في إطار التحضير لمنافسات كأس إفريقيا للأمم 2024 و كذا تصفيات كأس العالم 2026.

و كان في استقبال الفوج الأول من منتخب الرأس الأخضر، المتكون من 11 فردا من الطاقمين الفني و الطبي، مدير الشباب و الرياضة لحسن لعجاج، حيث حظي الضيوف باستقبال مميز قبل أن تقلهم حافلة إلى فندق ألكسندر ببلدية الخروب.

و في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، عبر مدرب منتخب الرأس الأخضر، بيدرو بريتو، عن سعادته بتواجده في الجزائر و لبرمجة هذه المباراة الودية التحضيرية ضد "منتخب عريق في كرة القدم"، مشيرا إلى أن هذه المقابلة التي ستجمعه برفقاء قائد الخضر رياض محرز "ستكون مهمة جدا و مناسبة جدا لتحضير لاعبيه للمنافسات الإفريقية و الدولية المقبلة".

و كشف المدرب بريتو أن عناصر منتخب بلاده سيلتحقون تباعا ابتداء من يوم غد على أن يتم إجراء أول حصة تدريبية للمنتخب يوم الاثنين المقبل.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر - الرأس الأخضر (مباراة ودية): وصول الفوج الأول من بعثة منتخب الرأس الأخضر إلى قسنطينة
  أدرج يـوم : الأحد, 08 أكتوير 2023 12:55     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.08

الدخول المهني بولايات غرب البلاد: إلتحاق آلاف المتربصين الجدد بالمؤسسات التكوينية

23.10.08

الدخول المهني بولايات جنوب البلاد: تخصصات جديدة لتلبية احتياجات سوق الشغل

23.10.08

بلماضي: "مواجهتان مفيدتان الهدف منهما استخلاص الدروس"

23.10.08

شرق البلاد/دخول مهني: إدراج تخصصات جديدة تستجيب لمتطلبات سوق العمل

23.10.08

الدخول المهني دورة أكتوبر: إدراج عروض تكوينية جديدة بولايات الوسط

23.10.08

إدخال اللغة الانجليزية الوظيفية في برامج التكوين المهني

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.04

وزارة الشؤون الخارجية تكذب أي علاقة لها ببيان حول مالي

23.10.04

انسجام مواقف الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية

23.10.04

تربية: إنصاف المعلم وصون كرامته من أولويات الدولة الجزائرية

23.10.05

الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش النيجري بمنطقة تاباتول

23.10.05

اليوم العالمي للمعلم : رئيس الجمهورية يهنئ المعلمين والأساتذة

23.10.05

الجزائر تولي عناية خاصة بالمشاريع الكفيلة بالمساهمة في دفع عجلة التنمية الافريقية