الرابطة الأولى موبيليس : اتحاد خنشلة يطيح بحامل اللقب ويلتحق بمولودية الجزائر في الصدارة

الجزائر - عرفت الجولة الرابعة للرابطة الأولى "موبيليس" لكرة القدم, سقوط حامل لقب البطولة الوطنية, فريق شباب بلوزداد, على أرضه أمام الضيف اتحاد خنشلة (2-3) في مفاجأة هذا الأسبوع, وهو الفوز الذي سمح للإتحاد باعتلاء الصدارة مناصفة مع مولودية الجزائر التي هزمت وفاق سطيف بخماسية, لنفس الجولة التي جرت يومي الجمعة والسبت.

وعلى خلاف التوقعات, لم يصمد حامل اللقب, شباب بلوزداد أمام جماهيره التي غصت بهم المدرجات, ليضيع النقاط على أرضه, في مباراة عرف كيف يحسمها الضيف اتحاد خنشلة لصالحه (3-2) بقيادة الحارس المخضرم, سفيان خضايرية, الذي صد ضربة جزاء لمهاجم مخضرم آخر, أسامة درفلو.

هذا الانتصار يسمح للاتحاد بالارتقاء الى الصدارة بـ9 نقاط من ثلاث لقاءات فاز فيها دون خطأ, اما الشباب فيبقى في المركز 11 بثلاث نقاط.

وبات النادي الاسود والابيض يتألق من بداية الموسم بإطاحته لأقوى الفرق في البطولة : وفاق سطيف (1-0), شبيبة القبائل (2-1), علما أنه يبقى منقوصا من لقاء أمام اتحاد الجزائر, فيما بات ابناء "العقيبة" مطالبون بالاستفاقة إذا أرادوا الحفاظ على اللقب, في الوقت الذي هم بحاجة الى مباراتين لتسوية رزنامتهم في البطولة.

وبملعب الدار البيضاء بالعاصمة, وسط حضور جماهيري غفير, قدم فريقا مولودية الجزائر و وفاق سطيف مهرجانا كرويا ممتعا تجسد بتسجيل ثمانية أهداف كان نصيب الأسد منها لـ"العميد" الذي أظهر فعالية كبيرة في خط الهجوم بفوزه على الوفاق (5-3).

وفضلا عن ارتقائهم الى ريادة الترتيب بـ9 نقاط, يبدو أن أصحاب اللونين "الأحمر و الأخضر" يؤكدون رغبتهم في اللعب على الأدوار الأولى, فيما يبقى مردود الوفاق "المتذبذب" يثير علامات الاستفهام وسط محبيه, خاصة وأن الفريق يتراجع الى الصف 12 بثلاث نقاط فقط.

من جهة أخرى, سحق نادي بارادو مضيفه اتحاد بسكرة بخماسية كاملة تداول عليها كل من : تيتراوي (ثنائية), آيت عبد السلام, بوزيدة وكوحيلي.

هذه النتيجة التي أثارت سخط "البساكرة", سمحت لـ"الباك" بالقفز الى المركز الثالث بـ7 نقاط, دون أي خسارة, على عكس أبناء "الزيبان" المتقهقرين الى الصف الـ13 بثلاث نقاط من فوز وحيد وثلاث هزائم.

من جانب آخر, تنفس فريقا شباب قسنطينة ومولودية البيض قليلا بفوزهما المحقق أمام الضيفين : شبيبة الساورة (3-0) و أولمبي الشلف (1-0) تواليا, حيث صعد الفريقان معا الى الصف السابع بست نقاط, بينما يبقى أبناء الجنوب رفقة "الشلفاوة" في المركز الثالث معا بـ7 نقاط.

كما حققت شبيبة القبائل فوزا هاما على الضيف اتحاد الجزائر بهدف نظيف, مما سمح لـ"الكناري" باستعادة الثقة بعد تعثرين, فضلا عن تقدمها في سلم الترتيب الى المركز الثالث بـ7 نقاط, على عكس الاتحاد الذي انهزم خلال أولى خرجتيه في انتظار العودة الى السكة الصحيحة, كونه يتذيل الترتيب دون رصيد, علما أنه يبقى منقوصا من مقابلتين صعبتين أمام كل من اتحاد خنشلة داخل الديار, وخارج قواعده أمام وفاق سطيف, بسبب انشغاله بالمنافسة القارية.

وبدوره, حقق الصاعد الجديد اتحاد سوف أول انتصار له في الرابطة الاولى وكان ذلك خارج الديار أمام الصاعد الجديد الآخر, نجم بن عكنون بهدف وقعه اللاعب الغنيمي.

هذا الفوز يسمح للفريق "السوفي" بالابتعاد عن منطقة الخطر باحتلاله الصف التاسع (4 ن) على عكس النجم الذي تبدو أموره صعبة في هذا المستوى كونه يحتل المرتبة ما قبل الاخيرة بنقطة وحيدة من تعادل واحد وثلاث هزائم.

وفي مباراة اخرى, سجلت مولودية وهران تعثرا آخرا على أرضها, امام الضيف نجم مقرة دون أهداف.

لتتواصل بذلك معاناة "الحمراوة" من سوء النتائج ومن ضعف الهجوم, الذي لم يسجل سوى هدفا وحيدا خلال أربع مباريات, وهو ما يبقي الفريق في المركز الـ14 بثلاث نقاط, من ثلاثة تعادلات منها اثنين داخل الديار, فضلا عن خسارة خارج القواعد.

النتائج الكاملة و الهدافون

الجزائر - النتائج الكاملة و الهدافون لمباريات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي جرت يومي الجمعة و السبت :

الجمعة 6 أكتوبر :

شباب قسنطينة : 3 بلحسيني (د 23), بن شاعة (د 43), الذيب (د 60)

شبيبة الساورة : 0

مولودية الجزائر : 5 بايازيد (د 10 و 56), حلايمية (د 25), بلايلي (د 53),

مرزوقي (90+3)

وفاق سطيف : 3 زغاد (29), أوكيل (د 42), يوشامة (د 80)

اتحاد بسكرة : 0

نادي بارادو : 5 آيت عبد السلام (د7), تيتراوي (د11, د60), بوزيدة (د38),

كوحيلي (د86)

مولودية وهران : 0

نجم مقرة : 0

السبت 7 أكتوبر :

شباب بلوزداد 2 : سعدو (23 ضد مرماه) درفلو (45+2)

اتحاد خنشلة 3 : أوموييلي (8) ربيعي (43) عقبي (90 ض.ج)

نجم بن عكنون 0 :

اتحاد سوف 1 : الغنيمي (36)

مولودية البيض 1 : حيتالة (19)

اولمبي الشلف 0 :

شبيبة القبائل 1 : بركان (64)

اتحاد الجزائر 0.