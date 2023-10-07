نهائي كأس الجزائر لكرة اليد: أولمبي عنابة يفوز على نادي الأبيار (38-34) ويحرز الكأس لأول مرة في تاريخه

الجزائر - توج فريق اولمبي عنابة بكاس الجزائر لكرة اليد رجال للموسم 2022- 2023 لأول مرة في تاريخه عقب فوزه على نادي الابيار بنتيجة 38-34 بعد وقتين اضافيين الشوط الاول (14-11) الوقت القانوني (26-26), في اللقاء النهائي الذى جرى اليوم السبت بقاعة "ميلود هدفي" بوهران.

ويعد هذا التتويج الاول في تاريخ اولمبي عنابة الذى يشرف عليه اللاعب الدولي السابق هشام بودرالي و الثاني بالنسبة لولاية عنابة بعد اتحاد عنابة المتوج سنة 1968.

ومعلوم ان نادي الابيار قد تأهل للقاء النهائي من كأس الجزائر بعد ان فاز في نصف النهائي امام مولودية واد التليلات, بنتيجة (19-18) فيما تأهل اولمبي عنابة لذات الدور بعد ان حقق الفوز امام شبيبة امل سكيكدة, بنتيجة (29-28).

ويخلف اولمبي عنابة في سجل منافسة كاس الجزائر لكرة اليد مولودية الجزائر الحائزة على كاس 2021-2022.

ويذكر ان المباراة النهائية بين نادي الابيار و اولمبي عنابة لعبت تخليدا لذكرى المرحوم رحموني مامول دحمان الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة اليد.

السجل الكامل بعد تتويج أولمبي عنابة على حساب نادي الابيار 38-34

الجزائر - السجل الكامل لكأس الجزائر لكرة اليد (رجال) بعد تتويج اولمبي عنابة على حساب نادي الابيار 38-34 في المباراة النهائية لموسم, 2022-2023, التي جرت اليوم السبت, بقاعة ميلود هدفي بوهران.

1967 : شباب بلكور 1968 : اتحاد عنابة

1969 : النادي الرياضي الجزائر 1970 : النادي الرياضي الجزائر

1971 : النادي الرياضي القبة 1972 : ناديت الجزائر

1973 : ناديت الجزائر 1974 : النفط الرياضي الجزائر

1975 : ديناميكية الجزائر 1976 : ناديت الجزائر

1977 : ديناميكية الجزائر 1978 : لم تلعب

1979 : ناديت الجزائر 1980 : ناديت الجزائر

1981 : ديناميكية الجزائر 1982 : مولودية الجزائر

1983 : مولودية الجزائر 1984 : مولودية وهران

1985 : ناديت الجزائر 1986 : مولودية وهران

1987 : مولودية الجزائر 1988 : اتحاد البناء

1989 : مولودية الجزائر 1990 : مولودية الجزائر

1991 : مولودية الجزائر 1992 : لم تلعب

1993 : مولودية الجزائر 1994 : مولودية الجزائر

1995 : مولودية الجزائر 1996 : اتحاد البناء

1997 : مولودية الجزائر 1998 : مولودية الجزائر

1999 : مولودية الجزائر 2000 : مولودية الجزائر

2001 : مولودية الجزائر 2002 مولودية الجزائر

2003 : مولودية الجزائر 2004 : مولودية الجزائر

2005 : مولودية الجزائر 2006 : مولودية الجزائر

2007 : مولودية الجزائر 2008 : مولودية الجزائر

2009 : المجمع البترولي 2010 : المجمع البترولي

2011 : المجمع البترولي 2012 : المجمع البترولي

2013 : المجمع البترولي 2014 : المجمع البترولي

2015 : شباب براقي 2016 : مولودية سعيدة

2017 : المجمع البترولي 2018 : وفاق عين التوتة

2019: المجمع البترولي 2020 : أمل شبيبة سكيكدة

لم تجر 2022: مولودية الجزائر .

2023: اولمبي عنابة