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بطولة العالم للجمباز 2023 : ميدالية فضية تاريخية للجزائرية كيليا نمور

  أدرج يـوم : السبت, 07 أكتوير 2023 18:13     الفئـة : رياضــة
بطولة العالم للجمباز 2023 : ميدالية فضية تاريخية للجزائرية كيليا نمور

انفرس (بلجيكا) - افتكت الجمبازية الجزائرية كيليا نمور, اليوم السبت بمدينة أنفرس البلجيكية, الميدالية الفضية على جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات لبطولة العالم للجمباز.

وحلت الجزائرية في المرتبة الثانية بعلامة 15.033, في الوقت الذي توجت فيه الصينية كي وان بالميدالية الذهبية (15.100), بينما اكتفت الأمريكية جونس شيليس بالميدالية البرونزية (14.766).

وأضحت كيليا نمور أول جمبازية افريقية وعربية تصعد على منصة التتويج في تاريخ بطولات العالم.

وكانت الجزائرية قد حققت أمس الجمعة المرتبة الثامنة في النهائي الفردي العام للسيدات بعلامة 53.966 .

ومعلوم أن الجزائرية نمور قد ضمنت تأهلها لأولمبياد باريس 2024, في 2 أكتوبر الجاري خلال تصفيات مونديال أنفرس ببلجيكا.

وتألقت الجزائرية خلال شهر سبتمبر الفارط أين حققت ميداليتين (فضية وبرونزية), في كأس التحدي الدولي لفرنسا- 2023 , ضمن جولة من جولات كأس العالم.

كلـمات مفتـاحيــة :
بطولة العالم للجمباز 2023 : ميدالية فضية تاريخية للجزائرية كيليا نمور
  أدرج يـوم : السبت, 07 أكتوير 2023 18:13     الفئـة : رياضــة   شارك

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