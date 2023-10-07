ماراطون مدغاسن الدولي في طبعته ال 13 يستقطب أزيد من 1000 عداء وعداءة

باتنة - استقطب ماراطون مدغاسن الدولي في طبعته ال 13 الذي احتضنته اليوم السبت ولاية باتنة 1.025 عداء وعداءة من مختلف أنحاء الوطن من بينهم عدد من الطلبة الأجانب (أفارقة) المقيمين بالجزائر.

وأعطى إشارة انطلاق التظاهرة من أمام المركب الرياضي أول نوفمبر 1954 بمدينة باتنة, رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، محمد بن مالك، الذي أكد بالمناسبة على دعم السلطات المحلية لمثل هذه التظاهرات, متطرقا إلى المساعي الحثيثة المبذولة من أجل إعادة الاعتبار للضريح النوميدي الملكي مدغاسن الكائن ببلدية بومية.

من جهته, جدد السيد عزالدين قرفي، رئيس جمعية أصدقاء مدغاسن، المنظمة للتظاهرة بالتنسيق مع الرابطة الولائية لألعاب القوى, أن هذا الماراطون "يكتسي بعدا ثقافيا وسياحيا من خلال التعريف بهذا المعلم التاريخي الأثري والترويج لوجهته السياحية إلى جانب المحافظة عليه وحمايته".

و بعد أن تطرق إلى الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة من أجل وقف تردي بعض أجزاء الضريح, أشار إلى أن المبتغى من وراء ذلك هو تصنيف المعلم ضمن التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة "اليونسكو".

أما فيما يخص طبعة 2023 للتظاهرة فجرت, حسبما أكده لوأج مدير التنظيم والمنافسات بالرابطة الولائية لألعاب القوى بباتنة، حكيم لغويل، في ظروف تنظيمية محكمة ميزها التنافس الشديد خاصة في سباق ال 13 كلم الذي عرف مشاركة أزيد من 600 متنافس ومتنافسة فيما كانت المشاركة مقبولة جدا في سباقي الماراطون وتتابع الماراطون.

وتضم تظاهرة ماراطون مدغاسن 3 سباقات الأول على مسافة 13 كلم والثاني تتابع 21,1 كلم ×2 والثالث الماراطون على مسافة 42,195 كلم وتنطلق كلها من أمام المركب الرياضي أول نوفمبر 1954 بمدينة باتنة، حسب ما تم إيضاحه.

النتائج التقنية:

الماراطون/ رجال:

1-عبد الباسط الهامل من الطارف

سيدات:

1-حورية مسعودي من باتنة

سباق تتابع الماراطون/رجال:

1-محمد عادلي و محمد لمباركية من خنشلة.

سباق 13 كلم:

1-محمد بن كرامة من باتنة.