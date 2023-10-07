تصفيات كأس العالم لأقل من 20 سنة سيدات / الجزائر- مالي: التشكيلة الوطنية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية

الجزائر - يواجه المنتخب الجزائري النسوي لأقل من 20 سنة لكرة القدم , نظيره المالي يوم غد الأحد (سا 00ر18) بملعب 8 ماي 1945 بسطيف, لحساب الدور التصفوي الثاني ذهاب , لكاس العالم -فيفا لفئة اقل من 20 سنة (منطقة إفريقيا) بهدف تحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض مباراة الإياب .

وتحسبا لهذا الموعد الهام تم استدعاء 25 لاعبة من بينهم 17 لاعبو ينشطن خارج الوطن, حيث قمن بوضع اللمسات الأخيرة خلال الحصة التدريبية الاخيرة اليوم السبت تحت إشراف الناخب الوطني نذير معادسي.

و كانت التشكيلة الوطنية قد باشرت تحضيراتها يوم الثلاثاء الماضي بمدينة سطيف و ستتواصل إلى غاية 14 أكتوبر استعدادا للمواجهتين أمام الماليات.

و تدرك زميلات اللاعبة سيدي موسى أكرام (أولمبيك مرسيليا) حجم المسئولية الملقاة على عاتقهن يوم غد الأحد أمام منافس سيبذل كل ما في وسعه لتسجيل نتيجة ايجابية.و تجري مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل 13 أكتوبر 2023.

وجدير ذكره , أن الدور الاول لهذه التصفيات, أقيم , مطلع سبتمبر الماضي, بمشاركة ستة منتخبات, على اساس مشوارها في التصفيات السابقة لكاس العالم لاقل من 20 سنة.

وتأهلت ثلاثة منتخبات الى الدور الثاني , والتحقت ب29 منتخبا اخر معفيا من الدور الاول , منهم الجزائر.

ويتأهل 16 منتخبا الى الدور الثالث. و يقلص عددهم الى ثمانية في الدور الرابع , ثم الى اربعة في الدور الخامس . وتخوض الفرق الاربعة دورا خامسا, تتأهل عنه تشكيلتين الى كأس العالم لا قل من 20 سنة.

وتلعب المباريات , ذهابا وإيابا . ويتأهل الفائزان في الدور الخامس الى موعد كولومبيا الذي تستضيف المونديال المقبل.ويشارك في تصفيات كاس العالم لاقل من 20 سنة , 35 منتخبا افريقيا .