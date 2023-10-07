Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المنتخب الوطني الجزائري : استدعاء 25 لاعبا لمواجهتي الراس الاخضر ومصر ولأول مرة غويري وبلومي ضمن القائمة

  أدرج يـوم : السبت, 07 أكتوير 2023 13:32     الفئـة : رياضــة
المنتخب الوطني الجزائري : استدعاء 25 لاعبا لمواجهتي الراس الاخضر ومصر ولأول مرة غويري وبلومي ضمن القائمة

الجزائر- كشف مدرب المنتخب الوطني الجزائري , جمال بلماضي , عن قائمة تضم 25 لاعبا , تحسبا للمباراتين الوديتين , امام الراس الاخضر , يوم الخميس 12 اكتوبر بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة ( 00ر20سا) ومصر يوم الاثنين 16 اكتوبر, بملعب ملعب حزة بن زايد بالعين بالإمارات العربية المتحدة (00ر20سا/ 00ر17سا توقيت جزائري), حسبما اعلنته  الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في موقعها الرسمي.

وعرفت  القائمة استدعاء ولأول مرة المهاجمين  امين غويري ( ستاد ريس/ فرنسا) ومحمد بشير بلومي ( فارينزيي / البرتغال).

وكان بلماضي  قد  تطرق في وقت سابق الى  اختيار اللاعب غويري الانضمام الى صفوف المنتخب الوطني , بينما يعد استدعاء محمد بشير بلومي وهو  نجل اللاعب الدولي الاسبق  في سنوات الثمانينات لخضر بلومي مفاجأة كبيرة للمتتبعين. .

كما عرفت القائمة عودة الهداف التاريخي للتشكيلة الوطنية , اسلام سليماني الذي  بدا يستعيد تدريجيا امكانياته ومستواه مع فريقه البرازيلي كوريتيبا.

 

قائمة اللاعبين ال 25 :

 

ماندريا (كاين/ فرنسا) زغبة (ضمك/ السعودية) بن بوط (اتحاد الجزائر)

 

المدافعون :  توبة (ليشي/ ايطاليا) ايت نوري (ولفرهامبتون (انجلترا)  غيتون (نادي ماتز/ فرنسا) عطال(نادي نيس /فرنسا) ماندي (فياريال/ اسبانيا) توغاي (الترجي التونسي) بن سبعيني (بوروسيا دورتموند/ المانيا) لوصيف (ايفيردون / سويسرا)

 

وسط الميدان : بوداوي (نادي نيس/ فرنسا) زروقي (فينورد/ هولندا) عوار (روما/ ايطاليا) شعيبي (انتراخت فرانكفورت/ المانيا) فغولي (كاراغومورك/ تركيا) زرقان (شارل لوروا/ بلجيكا) قادري (كورتري/ بلجيكا)

 

المهاجمون : محرز (اهلي جدة/ السعودية) سليماني (كوريتيبا/ البرازيل) بوعناني (نادي نيس/ فرنسا) بن رحمة ( واست هام/انجلترا) عمورة (سان جيلواز/ بلجيكا) بلومي (فارينزي/ البرتغال) غويري (ستاد رين/ فرنسا).

 

 

                                                                                               

آخر تعديل على السبت, 07 أكتوير 2023 14:02
كلـمات مفتـاحيــة :
المنتخب الوطني الجزائري : استدعاء 25 لاعبا لمواجهتي الراس الاخضر ومصر ولأول مرة غويري وبلومي ضمن القائمة
  أدرج يـوم : السبت, 07 أكتوير 2023 13:32     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.07

تعليم عالي: الجامعة دخلت رهان المساهمة في التنمية وخلق مناصب الشغل

23.10.07

إدماج أزيد من نصف مليون شخص في مناصب عمل قارة

23.10.07

الذكرى الثانية لرحيل المطرب رابح درياسة : قامة فنية خالدة على مر الأجيال

23.10.07

استغلال مكمن الزنك والرصاص "تالة حمزة-واد أميزور" ببجاية سيسهم في دفع أكبر للنمو الاقتصادي

23.10.07

جامعة التكوين المتواصل: الإعلان عن الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية 2023-2024

23.10.07

بلمهدي يؤكد أن قطاع الشؤون الدينية يعد "حصنا واقيا للبلاد"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.04

وزارة الشؤون الخارجية تكذب أي علاقة لها ببيان حول مالي

23.10.04

انسجام مواقف الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية

23.10.04

تربية: إنصاف المعلم وصون كرامته من أولويات الدولة الجزائرية

23.10.05

الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش النيجري بمنطقة تاباتول

23.10.05

الجزائر تولي عناية خاصة بالمشاريع الكفيلة بالمساهمة في دفع عجلة التنمية الافريقية

23.10.05

معركة إيسين: محطة هامة تشهد على تلاحم الشعبين الجزائري والليبي