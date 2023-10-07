المنتخب الوطني الجزائري : استدعاء 25 لاعبا لمواجهتي الراس الاخضر ومصر ولأول مرة غويري وبلومي ضمن القائمة

الجزائر- كشف مدرب المنتخب الوطني الجزائري , جمال بلماضي , عن قائمة تضم 25 لاعبا , تحسبا للمباراتين الوديتين , امام الراس الاخضر , يوم الخميس 12 اكتوبر بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة ( 00ر20سا) ومصر يوم الاثنين 16 اكتوبر, بملعب ملعب حزة بن زايد بالعين بالإمارات العربية المتحدة (00ر20سا/ 00ر17سا توقيت جزائري), حسبما اعلنته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في موقعها الرسمي.

وعرفت القائمة استدعاء ولأول مرة المهاجمين امين غويري ( ستاد ريس/ فرنسا) ومحمد بشير بلومي ( فارينزيي / البرتغال).

وكان بلماضي قد تطرق في وقت سابق الى اختيار اللاعب غويري الانضمام الى صفوف المنتخب الوطني , بينما يعد استدعاء محمد بشير بلومي وهو نجل اللاعب الدولي الاسبق في سنوات الثمانينات لخضر بلومي مفاجأة كبيرة للمتتبعين. .

كما عرفت القائمة عودة الهداف التاريخي للتشكيلة الوطنية , اسلام سليماني الذي بدا يستعيد تدريجيا امكانياته ومستواه مع فريقه البرازيلي كوريتيبا.

قائمة اللاعبين ال 25 :

ماندريا (كاين/ فرنسا) زغبة (ضمك/ السعودية) بن بوط (اتحاد الجزائر)

المدافعون : توبة (ليشي/ ايطاليا) ايت نوري (ولفرهامبتون (انجلترا) غيتون (نادي ماتز/ فرنسا) عطال(نادي نيس /فرنسا) ماندي (فياريال/ اسبانيا) توغاي (الترجي التونسي) بن سبعيني (بوروسيا دورتموند/ المانيا) لوصيف (ايفيردون / سويسرا)

وسط الميدان : بوداوي (نادي نيس/ فرنسا) زروقي (فينورد/ هولندا) عوار (روما/ ايطاليا) شعيبي (انتراخت فرانكفورت/ المانيا) فغولي (كاراغومورك/ تركيا) زرقان (شارل لوروا/ بلجيكا) قادري (كورتري/ بلجيكا)

المهاجمون : محرز (اهلي جدة/ السعودية) سليماني (كوريتيبا/ البرازيل) بوعناني (نادي نيس/ فرنسا) بن رحمة ( واست هام/انجلترا) عمورة (سان جيلواز/ بلجيكا) بلومي (فارينزي/ البرتغال) غويري (ستاد رين/ فرنسا).