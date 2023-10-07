دراجات/طواف الجزائر-2024 : الطبعة ال24 من 12 الى 21 مايو

الجزائر- تقام الطبعة ال24 لطواف الجزائر للدراجات-2024 , في الفترة من 12 الى 24 مايو, حسبما اعلنه رئيس الاتحادية الجزائرية للاختصاص, خير الدين برباري, امس الجمعة بمناسبة انعقاد المجمع التقني الوطني بمقر اللجنة الاولمبية والرياضية ببن عكنون ( الجزائر العاصمة).

وتنطلق الدورة من مدينة وهران وصولا الى عنابة, على أن يمر المتسابقون بولايات سيدي بلعباس ,مستغانم , تنس, البليدة, الجزائر, سكيكدة, سطيف , قسنطينة وقالمة.

وأشار رئيس الهيئة الفيدرالية إلى أن المسار المعتمد خلال عام 2024 , سيتم تعديله مع الأخذ في الحسبان , الظروف المتعلقة بهياكل الإقامة المريحة لكل المشاركين , إذ أعطيت - كما أكد - أهمية بالغة للسياحة من خلال ترقية وجهة الجزائر.

وتتميز طبعة سنة 2024 , بتنظيم الجائزة الكبرى لمدن وهران , عنابة والجزائر , بمشاركة منتخبات أجنبية في هذه التظاهرات.

وتشارك المنتخبات الوطنية خلال سنة 2024 , في البطولة العربية التي تقام بالمملكة العربية السعودية , البطولة الافريقية بجزر موريس و كذا الالعاب الافريقية بأكرا (غانا), إضافة الى بطولة العالم بسويسرا والالعاب الاولمبية بباريس, حيث تتوقع الاتحادية تأهلا تاريخيا لأول امرأة جزائرية.

كما تعتزم الهيئة الفيدرالية , إنشاء صندوق التضامن, حدد مبلغه ب 500 مليون سنتيم من اجل مرافقة الرابطات الوطنية التي تبادر الى تنظيم منافسات دولية وكذا أحسن عشرة اندية على المستوى الوطني, كما اوضح برباري الذي اضاف ان هيئته ستقوم ببعث اقطاب جهوية للتطوير, بوهران (غربا) , الجزائر العاصمة (وسط) وقسنطينة (شرق).

و على صعيد آخر, أبرمت الاتحادية الجزائرية للدراجات, اتفاقية مع النادي الفرنسي "أول سيكل", تتضمن مشاركة الدراجين الجزائريين , لفئتي الاواسط واقل من 23 سنة , في مسابقات بفرنسا إلى جانب الفرق المحترفة والاستفادة من كل الوسائل اللوجيستيكية و الإيواء التي يتمتع بها هذا النادي.

وتوج الفرنسي بول هنيكن ( نيس ميتروبول كوت دازير) خلال الطبعة الماضية التي جرت من 7 الى 16 مارس 2023 , بالقميص الاصفر للفائز .