البطولة الإفريقية للرماية : المنتخب الوطني يرفع رصيده الى 11 ميدالية منها 3 ذهبيات

القاهرة- رفع المنتخب الوطني الجزائري للرماية, رصيده الى 11 ميدالية (3 ذهبية 4 فضية و 4 برونزية) , خلال منافسات البطولة الإفريقية للرماية بالمسدس والبندقية (رجال وسيدات) الجارية بمصر من 1 الى 10 أكتوبر الجاري.

وكانت الميداليات الذهبية من نصيب كل من الثنائي المختلط امين عجابي وهالة مجياح, في اختصاص 10متر مسدس "ضغط هواء" و هدى شعبي في اختصاص 10 متر بندقية "ضغط هواء", و بوشيرب سمير في اختصاص 10 متر مسدس "ضغط هواء" رجال .

ونال الميداليات الفضية كل من بوهام احمد اختصاص 25 متر مسدس قياسي رجال (اختصاص غير مؤهل للألعاب الاولمبية) , و المنتخب الوطني حسب الفرق رجال في اختصاصي 10 متر بندقية و 10 متر مسدس "ضغط هواء" , والمنتخب الوطني حسب الفرق سيدات في اختصاص 10 متر بندقية.

و بالنسبة للميداليات البرونزية فتحصل عليها عدول كسيلة, في اختصاص 10 متر بندقية "ضغط هواء" و الثنائي المختلط كسيلة عدول و هدى شعيبي في اختصاص 10 متر بندقية "ضغط هواء", ومرايمي جلول في الاختصاص 25 متر مسدس قياسي رجال (اختصاص غير مؤهل للالعاب الاولمبية) والمنتخب الوطني حسب الفرق سيدات في اختصاص 10 متر مسدس "ضغط هواء".

وحل الوفد الاول من المنتخب الوطني الجزائري للرماية ارض الوطن امس الجمعة في انتظار توجه الوفد الثاني للدخول في منافسات أخرى من الرماية.

وكان ثلاثة رياضيين قد ضمنوا بطاقة التأهل الى الألعاب الأولمبية باريس 2024 , بحر الاسبوع الماضي , وهم هدى شعيبي و بوشيرب سمير , عدول كسيلة.

وتستضيف مصر البطولة القارية التي يشارك فيها ازيد من 250 رام ورامية, يمثلون 15 دولة وهي: الجزائر, أنغولا, غانا, كينيا, ليبيا, موريتانيا, ناميبيا, نيجيريا, رواندا, السنغال, جنوب إفريقيا, السودان, تونس و مصر الدولة المستضيفة.