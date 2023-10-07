Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

البطولة الإفريقية للرماية : المنتخب الوطني يرفع رصيده الى 11 ميدالية منها 3 ذهبيات

  أدرج يـوم : السبت, 07 أكتوير 2023 12:17     الفئـة : رياضــة
البطولة الإفريقية للرماية : المنتخب الوطني يرفع رصيده الى 11 ميدالية منها 3 ذهبيات

القاهرة- رفع المنتخب الوطني الجزائري للرماية, رصيده الى 11 ميدالية (3 ذهبية 4 فضية و 4 برونزية) , خلال منافسات البطولة الإفريقية للرماية بالمسدس والبندقية (رجال وسيدات) الجارية بمصر من 1 الى 10 أكتوبر الجاري.

وكانت الميداليات الذهبية من نصيب كل من الثنائي المختلط امين عجابي وهالة مجياح, في اختصاص 10متر مسدس "ضغط هواء" و هدى شعبي في اختصاص 10 متر بندقية "ضغط هواء", و بوشيرب سمير في اختصاص 10 متر مسدس "ضغط هواء" رجال .

ونال الميداليات الفضية كل من بوهام احمد اختصاص 25 متر مسدس قياسي رجال (اختصاص غير مؤهل للألعاب الاولمبية) , و المنتخب الوطني حسب الفرق رجال في اختصاصي 10 متر بندقية و 10 متر مسدس "ضغط هواء" , والمنتخب الوطني حسب الفرق سيدات في اختصاص 10 متر بندقية.

و بالنسبة للميداليات البرونزية فتحصل عليها عدول كسيلة, في اختصاص 10 متر بندقية "ضغط هواء" و الثنائي المختلط كسيلة عدول و هدى شعيبي في اختصاص 10 متر بندقية "ضغط هواء", ومرايمي جلول في الاختصاص 25 متر مسدس قياسي رجال (اختصاص غير مؤهل للالعاب الاولمبية) والمنتخب الوطني حسب الفرق سيدات في اختصاص 10 متر مسدس "ضغط هواء".

وحل الوفد الاول من المنتخب الوطني الجزائري للرماية ارض الوطن امس الجمعة في انتظار توجه الوفد الثاني للدخول في منافسات أخرى من الرماية.

وكان ثلاثة رياضيين قد ضمنوا بطاقة التأهل الى الألعاب الأولمبية باريس 2024 , بحر الاسبوع الماضي , وهم هدى شعيبي و بوشيرب سمير , عدول كسيلة.

وتستضيف مصر البطولة القارية التي يشارك فيها ازيد من 250 رام ورامية, يمثلون 15 دولة وهي: الجزائر, أنغولا, غانا, كينيا, ليبيا, موريتانيا, ناميبيا, نيجيريا, رواندا, السنغال, جنوب إفريقيا, السودان, تونس و مصر الدولة المستضيفة.

كلـمات مفتـاحيــة :
البطولة الإفريقية للرماية : المنتخب الوطني يرفع رصيده الى 11 ميدالية منها 3 ذهبيات
  أدرج يـوم : السبت, 07 أكتوير 2023 12:17     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.07

جامعة التكوين المتواصل: الإعلان عن الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية 2023-2024

23.10.07

بلمهدي يؤكد أن قطاع الشؤون الدينية يعد "حصنا واقيا للبلاد"

23.10.07

بلعابد يجدد التأكيد على القرارات التاريخية لرئيس الجمهورية من أجل ترقية المدرسة

23.10.07

المنتخب الوطني الجزائري : استدعاء 25 لاعبا لمواجهتي الراس الاخضر ومصر ولأول مرة غويري…

23.10.07

اليوم الوطني للدبلوماسية: سياسة خارجية نشطة واستباقية

23.10.07

المرصد الوطني للمجتمع المدني: ورشة تفاعلية حول الاستشارة الوطنية للمجتمع المدني

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.04

انسجام مواقف الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية

23.10.04

وزارة الشؤون الخارجية تكذب أي علاقة لها ببيان حول مالي

23.10.04

تربية: إنصاف المعلم وصون كرامته من أولويات الدولة الجزائرية

23.10.05

الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش النيجري بمنطقة تاباتول

23.10.05

الجزائر تولي عناية خاصة بالمشاريع الكفيلة بالمساهمة في دفع عجلة التنمية الافريقية

23.10.05

معركة إيسين: محطة هامة تشهد على تلاحم الشعبين الجزائري والليبي