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دراجات/الجائزة الكبرى شونتال بيا : فوز الجزائري حمزة ياسين الذي يحتفظ بالقميص الأخضر

  أدرج يـوم : السبت, 07 أكتوير 2023 09:11     الفئـة : رياضــة

ياوندي - فاز الدراج الجزائري حمزة ياسين، بسباق المرحلة الرابعة للجائزة الكبرى، "شونتال بيا" الذي جرى يوم الجمعة على مسافة 3ر96 كلم، ما بين سانغمليما و مفوميكل-ميومسالا (الكاميرون).


و قطع الدراج الجزائري المسافة في ظرف 2سا 15 د 02 ثا بسرعة متوسطة قدرت ب 789ر42 كلم/سا, متقدما المغربي أسامة خافي ثانيا (+ 2 ثا) و الفرنسي فيوم قابوريو, ثالثا (+ 3 ثا).


هذا الفوز هو الثاني لحمزة يسين بعد المسجل يوم الأربعاء (المرحلة الثانية) مما يسمح له بالاحتفاظ بالقميص الاخضر لأحسن دراج بالسرعة النهائية.


بفضل هذا الفوز, يصعد حمزة للمركز الثاني في الترتيب العام متأخرا بثانيتين عن صاحب القميص الأصفر السلوفاكي روفدر بافول الذي قطع مسافة 7ر474 كلم في ظرف 10 سا 58 د 9 ثا بسرعة متوسطة تقدر ب 284ر43 كلم/سا.


و يشارك في منافسات الجائزة الكبرى شونتال بيا (من 3 إلى 7 أكتوبر الجاري) المبرمجة في خمس مراحل, 60 دراجا, يمثلون 10 فرق من مختلف الجنسيات.

 

و يضم المنتخب الوطني ستة دراجين تحت اشراف المدرب الوطني عبد الباسط حناشي بمساعدة الميكانيكي فؤاد حمزة.


و على هامش طواف شونتال بيا, يشارك المنتخب الجزائري في النسخة الثانية من الجائزة الكبرى "أنقولا" بالكاميرون المبرمجة يوم 8 أكتوبر على مسافة 100 كلم.

 

 

 

آخر تعديل على السبت, 07 أكتوير 2023 12:11
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دراجات/الجائزة الكبرى شونتال بيا : فوز الجزائري حمزة ياسين الذي يحتفظ بالقميص الأخضر
  أدرج يـوم : السبت, 07 أكتوير 2023 09:11     الفئـة : رياضــة   شارك

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