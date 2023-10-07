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كرة السلة/ الطبعة ال35 للبطولة العربية للأندية : إتحاد الجزائر- نادي قطر في الدور ثمن النهائي

  أدرج يـوم : السبت, 07 أكتوير 2023 09:11     الفئـة : رياضــة

الدوحة - يواجه إتحاد الجزائر، ممثل الجزائر في الطبعة ال35 للبطولة العربية للأندية لكرة السلة (1-12 أكتوبر)، نادي قطر يوم الأحد على الساعة 00ر16سا بقاعة الريان ( الدوحة)، حسب البرنامج الذى كشف عنه الإتحاد العربي للعبة مساء يوم الجمعة.


و أنهى اتحاد الجزائر, مرحلة المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الثانية, ب 7 نقاط, بفضل ثلاثة انتصارات, أمام سيب العماني (81- 57), الأهلي القطري ( 83- 54), دينامو اللبناني (77-66) وخسارة امام الاتحاد الاسكندري (53- 89).

برنامج ثمن النهائي (الأحد 8 اكتوبر 2023)

القادسية (الكويت)- دجلة الجامعة (العراق)
المحرق (البحرين)- دينامو (لبنان)
بيروت ( لبنان)- صنعاء (اليمن)
الاهلي (مصر)- الفتح (العربية السعودية)
نادي الكويت (الكويت)- سيب (عمان)
جمعية سلا (المغرب) - مجد طنجة (المغرب)
اتحاد الجزائر ( الجزائر)- نادي قطر ( قطر)
اتحاد الاسكندرية ( مصر)-البريج ( فلسطين)



ملاحظة : يقام الدور ربع النهائي يوم الاثنين 9 اكتوبر ثم يتبع بالدور نصف النهائي يوم الاربعاء 11 اكتوبر, بينما لقاءات المركز الثالث والنهائي, تقام يوم الخميس 9 اكتوبر.


للتذكير, توج نادي الكويت الكويتي بلقب الطبعة الماضية بارضه , على حساب الاهلي المصري ( 78- 77 ).

 

 

 

آخر تعديل على السبت, 07 أكتوير 2023 12:16
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كرة السلة/ الطبعة ال35 للبطولة العربية للأندية : إتحاد الجزائر- نادي قطر في الدور ثمن النهائي
  أدرج يـوم : السبت, 07 أكتوير 2023 09:11     الفئـة : رياضــة   شارك

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