كرة السلة/ الطبعة ال35 للبطولة العربية للأندية : إتحاد الجزائر- نادي قطر في الدور ثمن النهائي

و أنهى اتحاد الجزائر, مرحلة المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الثانية, ب 7 نقاط, بفضل ثلاثة انتصارات, أمام سيب العماني (81- 57), الأهلي القطري ( 83- 54), دينامو اللبناني (77-66) وخسارة امام الاتحاد الاسكندري (53- 89).
برنامج ثمن النهائي (الأحد 8 اكتوبر 2023)
القادسية (الكويت)- دجلة الجامعة (العراق)
المحرق (البحرين)- دينامو (لبنان)
بيروت ( لبنان)- صنعاء (اليمن)
الاهلي (مصر)- الفتح (العربية السعودية)
نادي الكويت (الكويت)- سيب (عمان)
جمعية سلا (المغرب) - مجد طنجة (المغرب)
اتحاد الجزائر ( الجزائر)- نادي قطر ( قطر)
اتحاد الاسكندرية ( مصر)-البريج ( فلسطين)
ملاحظة : يقام الدور ربع النهائي يوم الاثنين 9 اكتوبر ثم يتبع بالدور نصف النهائي يوم الاربعاء 11 اكتوبر, بينما لقاءات المركز الثالث والنهائي, تقام يوم الخميس 9 اكتوبر.
للتذكير, توج نادي الكويت الكويتي بلقب الطبعة الماضية بارضه , على حساب الاهلي المصري ( 78- 77 ).