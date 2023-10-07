كرة السلة/ الطبعة ال35 للبطولة العربية للأندية : إتحاد الجزائر- نادي قطر في الدور ثمن النهائي



و أنهى اتحاد الجزائر, مرحلة المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الثانية, ب 7 نقاط, بفضل ثلاثة انتصارات, أمام سيب العماني (81- 57), الأهلي القطري ( 83- 54), دينامو اللبناني (77-66) وخسارة امام الاتحاد الاسكندري (53- 89).



برنامج ثمن النهائي (الأحد 8 اكتوبر 2023)



القادسية (الكويت)- دجلة الجامعة (العراق)

المحرق (البحرين)- دينامو (لبنان)

بيروت ( لبنان)- صنعاء (اليمن)

الاهلي (مصر)- الفتح (العربية السعودية)

نادي الكويت (الكويت)- سيب (عمان)

جمعية سلا (المغرب) - مجد طنجة (المغرب)

اتحاد الجزائر ( الجزائر)- نادي قطر ( قطر)

اتحاد الاسكندرية ( مصر)-البريج ( فلسطين)





ملاحظة : يقام الدور ربع النهائي يوم الاثنين 9 اكتوبر ثم يتبع بالدور نصف النهائي يوم الاربعاء 11 اكتوبر, بينما لقاءات المركز الثالث والنهائي, تقام يوم الخميس 9 اكتوبر.



للتذكير, توج نادي الكويت الكويتي بلقب الطبعة الماضية بارضه , على حساب الاهلي المصري ( 78- 77 ).