كأس الكونفدرالية لكرة القدم (القرعة) : "مجموعة إتحاد الجزائر متوازنة" (بن شيخة)

الجزائر - إعتبر مدرب إتحاد الجزائر عبد الحق بن شيخة أن قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم التى سحبت يوم الجمعة بجوهانسبورغ (جنوب إفريقيا) أوقعت حامل اللقب في "مجموعة متوازنة" ستعرف إجراء بعض اللقاءات المحلية.



و قال بن شيخة في تصريح للصفحة الرسمية لاتحاد الجزائر على موقع التواصل الاجتماعي :" اوقعتنا القرعة في مجموعة متوازنة تتخللها مباريات ديربي امام الهلال الليبي بنغازي و مودرت فيوتشيرس المصري".



و كانت القرعة التى جرت اليوم قد وضعت اتحاد الجزائر في المجموعة الاولى رفقة كل من سوبر سبورت يونايتد (جنوب افريقيا) و مودرن فيوتشيرس (مصر) و الهلال بنغازي (ليبيا).



و أضاف بن شيخة قائلا: "سنقوم بتنقل طويل الي جنوب افريقيا لمواجهة نادي سوبر سبورت يونايتد."



و توقع مدرب اتحاد الجزائر ان يواجه فريقه ندية كبيرة من المنافسين الثلاثة مضيفا "مهمتنا لن تكون سهلة و لانتوقع الحصول على اي هدية من اي منافس".



و أكد التقني الجزائري الذى قاد فريقه للتتويج القاري لأول مرة في تاريخه انه سيحسب الف حساب لكل فريق سيواجهه في دور المجموعات. لان بلوغ هذا الدور حسب رايه دليل على انهم يملكون امكانيات و لهذا يقول بن شيخة "علينا تسيير المنافسة مباراة بمباراة من أجل التأهل الي الدور ربع النهائي."



يذكر أن أصحاب اللونين "الأحمر و الأسود" قد تأهلوا الي دور المجموعات على حساب الفتح الرباطي المغربي حيث سجلوا نتيجة التعادل (1-1) في المغرب قبل

اكتفائهم بتعادل سلبي (0-0) في وهران.



و كان اتحاد الجزائر قد توج بكأس الكونفدرالية الافريقية في شهر يونيو الماضي على حساب يونغ أفريكانز التانزاني (ذهابا 2-1, إيابا: 0-1).



و ستقام الجولة الأولى لمرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية 2023- 2024 يوم الأحد 26 نوفمبر المقبل. و يتأهل الأولان عن كل مجموعة للدور ربع النهائي.

برنامج مجموعة إتحاد الجزائر





- برنامج المجموعة الأولى، المتواجد فيها اتحاد الجزائر لمرحلة المجموعات كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، عقب سحب القرعة يوم الجمعة بجوهانسبورغ (جنوب افريقيا) :

الجولة 1 ( 26 نوفمبر) :



نادي فيوتشر ( مصر)- سوبر سبور يونايتد ( جنوب افريقيا)

اتحاد الجزائر ( الجزائر)- الهلال بنغازي ( ليبيا)

الجولة 2 ( 3 ديسمبر)



الهلال بنغازي ( ليبيا)- نادي فيوتشر ( مصر)

سوبر سبور يونايتد (جنوب افريقيا)- اتحاد الجزائر ( الجزائر)

الجولة 3 (10ديسمبر) :



اتحاد الجزائر ( الجزائر)- نادي فيوتشر ( مصر)

الهلال بنغازي (ليبيا)-سوبر سبور يونايتد (جنوب افريقيا)



الجولة 4 (20 ديسمبر) :



نادي فيوتشر ( مصر)- اتحاد الجزائر ( الجزائر)

سوبر سبور يونايتد (جنوب افريقيا)- الهلال بنغازي (ليبيا)

الجولة 5 ( 25 فبراير) :



سوبر سبور يونايتد (جنوب افريقيا)- نادي فيوتشر ( مصر)

الهلال بنغازي (ليبيا)- اتحاد الجزائر ( الجزائر)

الجولة السادسة ( 3 مارس) :



نادي فيوتشر ( مصر)- الهلال بنغازي (ليبيا)

اتحاد الجزائر ( الجزائر)- سوبر سبور يونايتد (جنوب افريقيا)





ملاحظة : يتأهل الفريقان الاولان في المجموعة, الى الدور ربع النهائي.