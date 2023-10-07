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الرابطة الأولى- موبليس : ضبط تواريخ إجراء أربع مقابلات متأخرة

  أدرج يـوم : السبت, 07 أكتوير 2023 09:11     الفئـة : رياضــة

الجزائر - حددت رابطة كرة القدم المحترفة تواريخ إجراء أربع مقابلات تدخل في إطار تسوية الرزنامة، للرابطة الأولى المحترفة موبيليس، منها لقاء القمة بين وفاق سطيف و إتحاد الجزائر، الذي سيقام يوم الثلاثاء 24 أكتوبر، حسبما أفادت به الهيئة الكروية يوم الجمعة في موقعها الرسمي.


و تلعب المباراتان المتأخرتان الأوليان, اتحاد سوف- شباب بلوزداد واتحاد الجزائر- اتحاد خنشلة, يوم الاربعاء 11 اكتوبر, بينما برمجت المباراتان الاخريان, يوم الثلاثاء 24 اكتوبر.


للتذكير تبدأ الجولة الرابعة هذا الجمعة, ببرمجة اربعة لقاءات وعلى راسها, مباراة القمة بين مولودية الجزائر ووفاق سطيف , المقررة بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء( 45ر15سا).



برنامج المباريات المتأخرة :

الأربعاء 11 أكتوبر


الجولة 1: اتحاد سوف - شباب بلوزداد
الجولة 2 : اتحاد الجزائر- اتحاد خنشلة

 

الثلاثاء 24 أكتوبر:


الجولة 3 : وفاق سطيف- اتحاد الجزائر
الجولة 3 : نادي بارادو- شباب بلوزداد.

 

 

آخر تعديل على السبت, 07 أكتوير 2023 12:19
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الرابطة الأولى- موبليس : ضبط تواريخ إجراء أربع مقابلات متأخرة
  أدرج يـوم : السبت, 07 أكتوير 2023 09:11     الفئـة : رياضــة   شارك

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