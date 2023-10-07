الرابطة الأولى- موبليس : ضبط تواريخ إجراء أربع مقابلات متأخرة

و تلعب المباراتان المتأخرتان الأوليان, اتحاد سوف- شباب بلوزداد واتحاد الجزائر- اتحاد خنشلة, يوم الاربعاء 11 اكتوبر, بينما برمجت المباراتان الاخريان, يوم الثلاثاء 24 اكتوبر.
للتذكير تبدأ الجولة الرابعة هذا الجمعة, ببرمجة اربعة لقاءات وعلى راسها, مباراة القمة بين مولودية الجزائر ووفاق سطيف , المقررة بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء( 45ر15سا).
برنامج المباريات المتأخرة :
الأربعاء 11 أكتوبر
الجولة 1: اتحاد سوف - شباب بلوزداد
الجولة 2 : اتحاد الجزائر- اتحاد خنشلة
الثلاثاء 24 أكتوبر:
الجولة 3 : وفاق سطيف- اتحاد الجزائر
الجولة 3 : نادي بارادو- شباب بلوزداد.