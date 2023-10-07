الرابطة الأولى- موبليس : ضبط تواريخ إجراء أربع مقابلات متأخرة

الجزائر - حددت رابطة كرة القدم المحترفة تواريخ إجراء أربع مقابلات تدخل في إطار تسوية الرزنامة، للرابطة الأولى المحترفة موبيليس، منها لقاء القمة بين وفاق سطيف و إتحاد الجزائر، الذي سيقام يوم الثلاثاء 24 أكتوبر، حسبما أفادت به الهيئة الكروية يوم الجمعة في موقعها الرسمي.