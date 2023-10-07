كرة السلة/البطولة العربية للأندية : إتحاد الجزائر يفوز على دينامو اللبناني ويبلغ ثمن نهائي

و في المباراة الاخرى للمجموعة الثانية, يواجه الآن الاتحاد الاسكندري المصري, نظيره سيب من عمان, فيما ركن الأهلي القطري للراحة.
و كانت التشكيلة الجزائرية قد فازت أمام كل من السيب العماني (81-57) والأهلي القطري (83-54), مقابل خسارة واحدة أمام الاتحاد الاسكندري المصري (53- 89).
وفي الدور ثمن النهائي المقرر يوم الاحد يواجه اتحاد الجزائر المنافس الذى سيحتل الصف الثالث في المجموعة الاولى.
و تتكون المجموعة الاولى من, البريج ( فلسطين), المحرق (البحرين), نادي الكويتي (الكويت), بينما تضم المجموعة الثالثة , القادسية (الكويت), وحدة صنعاء (اليمن), جمعية سلا (المغرب) والفتح (العربية السعودية).
أما المجموعة الرابعة فتشمل كل من, الاهلي ( مصر) مجد طنجة ( المغرب), دجلة الجامعة (العراق), الاتحاد ( ليبيا) وبيروت ( لبنان).
و يتأهل الفريقان الاولان عن كل مجموعة الى الدور ثمن النهائي, المقرر في 8 اكتوبر , بينما ربع النهائي, فيجرى يوم الاثنين.
و ينشط نصف النهائي يوم الاربعاء 11 اكتوبر ومباراة المركز الثالث والنهائي, يوم الخميس 12 اكتوبر.
للتذكير توج نادي الكويت الكويتي بلقب الطبعة الماضية بارضه, على حساب الاهلي المصري ( 78- 77 ).
نتائج مباريات يوم الجمعة (الجولة الخامسة والأخيرة) :
دينامو (لبنان) - اتحاد الجزائر 66-77
الاتحاد الاسكندري (مصر) - سيب (عمان) جارية حاليا
الأهلي (قطر) : معفى
الترتيب ن ل
1. اتحاد الجزائر 7 4 تأهل للدور ثمن النهائي
2. الاتحاد الاسكندري 6 3 تأهل للدور ثمن النهائي
--. دينامو 6 4 تأهل للدور ثمن النهائي
4 . سيب 4 3 تأهل للدور ثمن النهائي
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-.الاهلي 4 4 اقصي
مباريات لعبت:
اتحاد الجزائر (الجزائر) - السيب (عمان) 81-57
دينامو (لبنان) - الأهلي (قطر) 93-63
سيب (عمان) - الأهلي (قطر) 75- 58
الاتحاد الاسكندري (مصر) - اتحاد الجزائر 89- 53
دينامو (لبنان) - الاتحاد الاسكندري (مصر) 89-96
اتحاد الجزائر - الأهلي (قطر) 83-54
الأهلي (قطر) - الاتحاد الاسكندري (مصر) 52 - 127
سيب (عمان) - دينامو (لبنان) 65 - 96
ملاحظة : يتأهل الاولان عن كل مجموعة للدور ربع النهائي.