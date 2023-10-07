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رابطة الأبطال- سحب القرعة : شباب بلوزداد في المجموعة الرابعة رفقة الأهلي المصري

  أدرج يـوم : السبت, 07 أكتوير 2023 09:11     الفئـة : رياضــة

 

جوهانسبورغ - وقع ممثل الكرة الجزائرية في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية، شباب بلوزداد، ضمن المجموعة الرابعة لمرحلة المجموعات عقب عملية القرعة التي جرت يوم الجمعة بمدينة جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا).


بالإضافة لشباب بلوزداد, تضم المجموعة الرابعة كلا من الأهلي المصري و يونغ أفريكانز التنزاني و نادي ميدياما الغاني.


و كان شباب بلوزداد الذي تأهل لمرحلة المجموعات للمرة الرابعة للتوالي, قد اجتاز عقبة بو رانجرس السيراليوني (3-1 و 3-1).


و ستقام الجولات الثلاث الأولى لمرحلة المجموعات لرابطة الأبطال أيام 24 و 25 نوفمبر و 1 و 2 ديسمبر و 8 و 9 ديسمبر. أما الجولة الرابعة فبرمجت يوم 19 ديسمبر و الجولة الخامسة يومي 23 و 24 فبراير و الجولة السادسة و الأخيرة فستقام يومي 1 و 2 مارس 2024.


و يتأهل الأولان عن كل مجموعة للدور ربع النهائي.

 

تركيبة المجموعات:

المجموعة الأولى: ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) - بيرامديز (مصر) - تي بي مازمبي (ج.د الكونغو) - نادي نواذيبو (موريتانيا)
المجموعة الثانية: الوداد (المغرب) - نادي سيمبا (تنزانيا) - آساك ميموزا (كوت ديفوار) - جواننغ قالاكسي (بوتسوانا)
المجموعة الثالثة: الترجي الرياضي (تونس) - بترو أتليتيكو (أنغولا) - الهلال
(السودان) - النجم الساحلي (تونس)
المجموعة الرابعة: الأهلي (مصر) - شباب بلوزداد (الجزائر) - يونغ أفريكانز
(تانزانيا) - نادي ميدياما (غانا).

 

 

 برنامج مجموعة شباب بلوزداد 

 

- برنامج المجموعة الرابعة, المتواجد فيها شباب بلوزداد لمرحلة المجموعات لرابطة الابطال الافريقية لكرة القدم ,عقب سحب القرعة اليوم الجمعة بجوهانسبورغ ( جنوب افريقيا).

الجولة الاولى ( 24, 25 نوفمبر)
الاهلي ( مصر)- ميديما ( غانا)
شباب بلوزداد ( الجزائر)- يونغ افريكانز (تنزانيا)

الجولة الثانية (1,2 ديسمبر)
يونغ افريكانز (تنزانيا)- الاهلي ( مصر)
ميديما ( غانا)- شباب بلوزداد ( الجزائر)

الجولة الثالثة ( 8,9 ديسمبر)
الاهلي (مصر)- شباب بلوزداد ( الجزائر)
ميديما (غانا)- يونغ افريكانز (تنزانيا)

الجولة الرابعة (19 ديسمبر)
شباب بلوزداد (الجزائر)- الاهلي ( مصر)
يونغ افريكانز (تنزانيا)- ميديما ( غانا)

الجولة الخامسة ( 23- 24 فبراير 2024)
ميديما ( غانا)- الاهلي ( مصر)
يونغ افريكانز (تنزانيا)- شباب بلوزداد (الجزائر)

الجولة السادسة والاخيرة (1, 2 مارس 2024)

الاهلي ( مصر) - يونغ افريكانز (تنزانيا)
شباب بلوزداد (الجزائر)- ميديما ( غانا)

ملاحظة: يتأهل الفريقان الاولان في المجموعة, الى الدور ربع النهائي.

 

 

 

 

 

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رابطة الأبطال- سحب القرعة : شباب بلوزداد في المجموعة الرابعة رفقة الأهلي المصري
  أدرج يـوم : السبت, 07 أكتوير 2023 09:11     الفئـة : رياضــة   شارك

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