رابطة الأبطال- سحب القرعة : شباب بلوزداد في المجموعة الرابعة رفقة الأهلي المصري

بالإضافة لشباب بلوزداد, تضم المجموعة الرابعة كلا من الأهلي المصري و يونغ أفريكانز التنزاني و نادي ميدياما الغاني.
و كان شباب بلوزداد الذي تأهل لمرحلة المجموعات للمرة الرابعة للتوالي, قد اجتاز عقبة بو رانجرس السيراليوني (3-1 و 3-1).
و ستقام الجولات الثلاث الأولى لمرحلة المجموعات لرابطة الأبطال أيام 24 و 25 نوفمبر و 1 و 2 ديسمبر و 8 و 9 ديسمبر. أما الجولة الرابعة فبرمجت يوم 19 ديسمبر و الجولة الخامسة يومي 23 و 24 فبراير و الجولة السادسة و الأخيرة فستقام يومي 1 و 2 مارس 2024.
و يتأهل الأولان عن كل مجموعة للدور ربع النهائي.
تركيبة المجموعات:
المجموعة الأولى: ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) - بيرامديز (مصر) - تي بي مازمبي (ج.د الكونغو) - نادي نواذيبو (موريتانيا)
المجموعة الثانية: الوداد (المغرب) - نادي سيمبا (تنزانيا) - آساك ميموزا (كوت ديفوار) - جواننغ قالاكسي (بوتسوانا)
المجموعة الثالثة: الترجي الرياضي (تونس) - بترو أتليتيكو (أنغولا) - الهلال
(السودان) - النجم الساحلي (تونس)
المجموعة الرابعة: الأهلي (مصر) - شباب بلوزداد (الجزائر) - يونغ أفريكانز
(تانزانيا) - نادي ميدياما (غانا).
برنامج مجموعة شباب بلوزداد
- برنامج المجموعة الرابعة, المتواجد فيها شباب بلوزداد لمرحلة المجموعات لرابطة الابطال الافريقية لكرة القدم ,عقب سحب القرعة اليوم الجمعة بجوهانسبورغ ( جنوب افريقيا).
الجولة الاولى ( 24, 25 نوفمبر)
الاهلي ( مصر)- ميديما ( غانا)
شباب بلوزداد ( الجزائر)- يونغ افريكانز (تنزانيا)
الجولة الثانية (1,2 ديسمبر)
يونغ افريكانز (تنزانيا)- الاهلي ( مصر)
ميديما ( غانا)- شباب بلوزداد ( الجزائر)
الجولة الثالثة ( 8,9 ديسمبر)
الاهلي (مصر)- شباب بلوزداد ( الجزائر)
ميديما (غانا)- يونغ افريكانز (تنزانيا)
الجولة الرابعة (19 ديسمبر)
شباب بلوزداد (الجزائر)- الاهلي ( مصر)
يونغ افريكانز (تنزانيا)- ميديما ( غانا)
الجولة الخامسة ( 23- 24 فبراير 2024)
ميديما ( غانا)- الاهلي ( مصر)
يونغ افريكانز (تنزانيا)- شباب بلوزداد (الجزائر)
الجولة السادسة والاخيرة (1, 2 مارس 2024)
الاهلي ( مصر) - يونغ افريكانز (تنزانيا)
شباب بلوزداد (الجزائر)- ميديما ( غانا)
ملاحظة: يتأهل الفريقان الاولان في المجموعة, الى الدور ربع النهائي.