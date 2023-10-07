كأس الكونفدرالية - مرحلة المجموعات/ سحب القرعة : إتحاد الجزائر في المجموعة الأولى

بالإضافة لاتحاد الجزائر, تضم المجموعة الأولى كلا من فيوتشر (مصر) سوبر سبور يونايتد (جنوب إفريقيا) و هلال بنغازي (ليبيا).
و سيواصل اتحاد الجزائر حملة الدفاع عن لقبه الذي توج به في شهر يونيو الماضي على حساب يونغ أفريكانز التانزاني (ذهابا 2-1, إيابا: 0-1) بعد إقصائه في الدور التمهيدي الثاني للفتح الرباطي (1-1 و 0-0).
و كان أصحاب اللونين "الأحمر و الأسود" قد سجلوا نتيجة التعادل (1-1) في المغرب قبل اكتفائهم بتعادل سلبي (0-0) في وهران.
و ستقام الجولة الأولى لمرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية يوم الأحد 26 نوفمبر المقبل. و يتأهل الأولان عن كل مجموعة للدور ربع النهائي.
مرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية :
تركيبة المجموعات الأربعة :
المجموعة الأولى: اتحاد الجزائر - فيوتشر (مصر) - سوبر سبور يونايتد (جنوب إفريقيا) - هلال بنغازي (ليبيا).
المجموعة الثانية: الزمالك (مصر) - سقرادا (أنغولا) - سوار (غينيا) - أبو سليم (ليبيا)
المجموعة الثالثة: ريفرس يونايتد (نيجيريا)
- النادي الإفريقي (تونس) - نادي
دريمس (غانا) - نادي لوبيتو (أنغولا)
المجموعة الرابعة: نهضة بركان (المغرب) - ديابل نوار (الكونغو) - الملعب مالي (مالي) - سيخوخون يونايتد (جنوب إفريقيا).