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كأس الكونفدرالية - مرحلة المجموعات/ سحب القرعة : إتحاد الجزائر في المجموعة الأولى

  أدرج يـوم : السبت, 07 أكتوير 2023 09:11     الفئـة : رياضــة

جوهانسبورغ - وقع ممثل الكرة الجزائرية في كأس الكونفدرالية الإفريقية ضمن المجموعة الأولى لمرحلة المجموعات، عقب عملية القرعة التي جرت يوم الجمعة بمدينة جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا).


بالإضافة لاتحاد الجزائر, تضم المجموعة الأولى كلا من فيوتشر (مصر) سوبر سبور يونايتد (جنوب إفريقيا) و هلال بنغازي (ليبيا).


و سيواصل اتحاد الجزائر حملة الدفاع عن لقبه الذي توج به في شهر يونيو الماضي على حساب يونغ أفريكانز التانزاني (ذهابا 2-1, إيابا: 0-1) بعد إقصائه في الدور التمهيدي الثاني للفتح الرباطي (1-1 و 0-0).


و كان أصحاب اللونين "الأحمر و الأسود" قد سجلوا نتيجة التعادل (1-1) في المغرب قبل اكتفائهم بتعادل سلبي (0-0) في وهران.

و ستقام الجولة الأولى لمرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية يوم الأحد 26 نوفمبر المقبل. و يتأهل الأولان عن كل مجموعة للدور ربع النهائي.

 

مرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية :

 

تركيبة المجموعات الأربعة : 

 

المجموعة الأولى: اتحاد الجزائر - فيوتشر (مصر) - سوبر سبور يونايتد (جنوب إفريقيا) - هلال بنغازي (ليبيا).
المجموعة الثانية: الزمالك (مصر) - سقرادا (أنغولا) - سوار (غينيا) - أبو سليم (ليبيا)
المجموعة الثالثة: ريفرس يونايتد (نيجيريا)
- النادي الإفريقي (تونس) - نادي
دريمس (غانا) - نادي لوبيتو (أنغولا)
المجموعة الرابعة: نهضة بركان (المغرب) - ديابل نوار (الكونغو) - الملعب مالي (مالي) - سيخوخون يونايتد (جنوب إفريقيا).

 

 

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كأس الكونفدرالية - مرحلة المجموعات/ سحب القرعة : إتحاد الجزائر في المجموعة الأولى
  أدرج يـوم : السبت, 07 أكتوير 2023 09:11     الفئـة : رياضــة   شارك

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