كأس الكونفدرالية - مرحلة المجموعات/ سحب القرعة : إتحاد الجزائر في المجموعة الأولى



بالإضافة لاتحاد الجزائر, تضم المجموعة الأولى كلا من فيوتشر (مصر) سوبر سبور يونايتد (جنوب إفريقيا) و هلال بنغازي (ليبيا).



و سيواصل اتحاد الجزائر حملة الدفاع عن لقبه الذي توج به في شهر يونيو الماضي على حساب يونغ أفريكانز التانزاني (ذهابا 2-1, إيابا: 0-1) بعد إقصائه في الدور التمهيدي الثاني للفتح الرباطي (1-1 و 0-0).



و كان أصحاب اللونين "الأحمر و الأسود" قد سجلوا نتيجة التعادل (1-1) في المغرب قبل اكتفائهم بتعادل سلبي (0-0) في وهران.