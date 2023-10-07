الرابطة الثانية : جمعية وهران، ترجي مستغانم وغالي معسكر يؤكدون بدايتهم الموفقة

الجزائر- أكدت أندية جمعية وهران، ترجي مستغانم وغالي معسكر إنطلاقتها الموفقة في بطولة الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط -غرب) عقب تسجيلها مساء يوم الجمعة، لفوز جديد برسم الجولة الثانية من المنافسة.



ففي ملعب 20 أوت 55 بمدينة المشرية, إنتهت القمة بين الشباب المحلي وجمعية وهران, لصالح الزوار بنتيجة 1-2.



و تحقيق الفوز خارج الديار, يؤكد البداية الموفقة للجمعية الوهرانية التى افتتحت الموسم الجديد بتسجل رباعية كاملة أمام أمل الأربعاء, خلال الجولة الأولى.



من جهته, حقق ترجي مستغانم فوزا مهما أمام الوافد الجديد شباب غير العبادلة بنتيجة 2-0 وهو ما يؤكد انطلاقته الموفقة في الرابطة الثانية هواة بعد الانتصار المسجل خارج القواعد في جولة الافتتاح.



كما عرفت هذه الجولة فوز غالي معسكر (3-1) أمام مضيفه أمل الأربعاء الذي يمر بفترة صعبة بما أن الادارة لم تتمكن بعد من تأهيل لاعبيها الجدد وهو ما أجبرها على اقحام تشكيلة من الرديف.



أما نصر حسين داي الذي كان يطمح إلى تأكيد انطلاقته الموفقة, فقد تعثر داخل قواعده في الوقت بذل الضائع (د90+5) أمام الصاعد الجديد نجم القليعة 0-1. ففي الوقت الذي كان يتجه فيه اللقاء إلى التعادل السلبي, تمكن الزوار من مباغتة أصحاب الضيافة وتسجيل هدف الفوز في الرمق الأخير من المواجهة التى احتضنها ملعب 20 اوت.



و شهد ملعب الشهيد -محمد بن حداد- بالعاصمة الفوز الأول لرائد القبة أمام ضيفه, الصاعد الجديد, وداد مستغانم (1-0) في مباراة كانت مفتوحة على كل الاحتمالات.



الفوز يضع ''الرائد'' في المرتبة الرابعة (4 ن) رفقة شباب تيارت الذي تعادل أمام ضيفه شباب تموشنت بنتيجة 0-0 في قمة الجولة التى كان ينتظر منها الكثير ولكنها لم تف في اخر المطاف بكل وعودها.



و من جهته, تمكن وداد بوفاريك من تدارك خسارته في الجولة الأولى بعد أن أطاح بضيفه مستقبل وادي سلي بثنائية لصفر (2-0), والذي سجل تعثره الثاني على التوالي و هو الذى كان يطمح للعب ورقة الصعود.



و أثقل نتيجة في هذه الجولة الثانية, فقد حققها صالح صفاء خميس مليانة الذي اكرم ضيفه أولمبي المدية برباعية كاملة.



أما مباريات مجموعة وسط شرق فقد برمجت يوم غد السبت و تتصدرها القمة بين شباب باتنة و مولودية قسنطينة وستنطلق جميع اللقاءات في وقت واحد (00ر15).