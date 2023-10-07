الرابطة الأولى موبيليس : مولودية الجزائر في الريادة مؤقتا، وهزيمة ثقيلة لشبيبة الساورة

الجزائر - عرفت الدفعة الأولى لمباريات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة الأولى موبيليس لكرة القدم التي جرت عشية يوم الجمعة، إنفراد مولودية الجزائر مؤقتا بريادة الترتيب بعد إنتصارها على وفاق سطيف (5-3)، وتعرض شبيبة الساورة لخسارتها الأولى هذا الموسم بقسنطينة بثلاثية نظيفة، في إنتظار إستكمال هذه الجولة مساء يوم الجمعة و غدا السبت.



ففي ملعب الدار البيضاء, و بحضور جمهور غفير, قدم فريقا مولودية الجزائر ووفاق سطيف مهرجانا كرويا ممتعا تجسد بتسجيل ثمانية اهداف كان نصيب الأسد منها للعميد الذي أظهر فعالية كبيرة في خط الهجوم الذي تألق بشكل لافت هذا الموسم بتسجيله ل 12 هدفا في أربع مباريات, بفضل قائد الفريق, يوسف بلايلي الذي وقع اليوم هدفه الرابع, و الهداف الواعد بايازيد صاحب ثنائية في مرمي الوفاق, بينما أكمل المخضرم خير الدين مرزوفي المهرجان بهدف خامس في الوقت بدل الضائع و هو الثاني له هذا الموسم.



أمام الوفاق فقد وقف الند للند للتشكيلة العاصمية حيث اخترق دفاعها في ثلاث مناسبات, و أسال العرق البارد لزملاء المدافع الدولي جمال بن العمري بعد تعديله النتيجة في الشوط الأول, بواسطة زغاد و أوكيل, قبل أن يضيف بوشامة هدفا ثالثا في الشوط الثاني.



بهذا الفوز الثالث في أربع مباريات, يطمح أصحاب اللونين "الأحمر و الأخضر" إلى تأكيد صحوتهم قبل خرجتهم المقبلة و الصعبة إلى الشلف لمواجهة المتوج بكأس الجمهورية للموسم الماضي.

و في قسنطينة, تجاوز الشباب المحلي أزمة العارضة الفنية بعد استقالة المدرب ليامين بوغرارة, حيث ألحق بمنافسه شبيبة الساورة هزيمته الأولى (3-0) بالأداء و النتيجة تداول على تسجيل الأهداف كل من بلحسيني و و بن شاعة و الذيب, قبل أن يكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بلحسيني.



و يتقدم "السنافر" نسبيا في الترتيب العام بصعودهم للمركز الرابع ب 6 نقاط, مباشرة خلف الساورة ثانية ب7 نقاط.



و ستتواصل الجولة الرابعة يوم غد السبت بمباراة قمة الجولة الرابعة بين شبيبة القبائل (5- 4 ن) و اتحاد الجزائر (16 - 0 ن).



و سيعمل رائد الترتيب السابق جمعية الشلف على البقاء دون هزيمة منذ انطلاق الموسم, لدى تنقله لمواجهة كل من مولودية البيض.



و سيكون اتحاد خنشلة (3 - 6 ن) على موعد مع مهمة معقدة لدى تنقله إلى العاصمة لملاقاة بطل الجزائر للمواسم الاربعة الاخيرة, شباب بلوزداد المنتشي بتأهله لمرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية للمرة الرابعة على التوالي.



و سيقوم نادي بارادو (5 - 4 ن) صاحب بداية موسم موفقة بتنقل صعب لعاصمة "الزيبان" لملاقاة اتحاد بسكرة (7 - 3 ن) الذي سقط في خرجته الأخيرة بمقرة على يد النجم المحلي (2-1).



و سيخوض الأكاديميون الذي يشرف على تدريبهم الدولي الفرنسي السابق كورنتان مارتنس بروح قتالية أمام تشكيلة بسكرية صعبة المنال بعقر دارها و التي تبحث عن الفوز الثاني هذا الموسم للابتعاد عن منطقة الخطر.



في غرب البلاد, تستضيف مولودية وهران (13 - 2 ن) التي سجلت بداية موسم محتشمة, نجم مقرة (7 - 3ن) بنية تحقيق انتصارها الأول للموسم بعد تعادلين و هزيمة.



أخيرا سيكون الصاعدان الجديدان, نجم بن عكنون و اتحاد سوف المتواجدين في نفس المرتبة (14 - 1 ن) على موعد في لقاء مفتوح على كل الاحتمالات.

النتائج الجزئية و الترتيب

- النتائج الجزئية و الترتيب لمباريات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التى جرت يوم الجمعة :





-- شباب قسنطينة - شبيبة الساورة 3 - 0

-- مولودية الجزائر - وفاق سطيف 5 - 3

-- اتحاد بسكرة - نادي بارادو (00ر19)

-- مولودية وهران - نجم مقرة (00ر19)





السبت 7 أكتوبر:

-- شباب بلوزداد - اتحاد خنشلة (45ر15)

-- نجم بن عكنون - اتحاد سوف (45ر15)

-- مولودية البيض - اولمبي الشلف (45ر15)

-- شبيبة القبائل - اتحاد الجزائر (00ر19)

-- الترتيب ن ل



1. مولودية الجزائر 9 4

2. جمعية الشلف 7 3

-- شبيبة الساورة 7 4

4.. اتحاد خنشلة 6 2

-- شباب قسنطينة 6 4

6. نادي بارادو 4 2

--. شبيبة القبائل 4 3

7- شباب بلوزداد 3 1

-- مولودية البيض 3 3

-- وفاق سطيف 3 3

--. اتحاد بسكرة 3 3

--. نجم مقرة 3 3

13. مولودية وهران2 3

14-واد سوف 1 2

-- نجم بن عكنون 1 3

16-اتحاد الجزائر 0 1.

النتائج الجزئية و الهدافون

- النتائج الجزئية و الهدافون لمباريات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التى جرت يوم الجمعة :



شباب قسنطينة : 3 بلحسيني (د 23), بن شاعة (د 43), الذيب (د 60) شبيبة الساورة : 0

مولودية الجزائر : 5 بايازيد (د 10 و 56), حلايمية (د 25), بلايلي (د 53), مرزوقي (90+3)

وفاق سطيف : 3 زغاد (29), أوكيل (د 42), يوشامة (د 80)

سا 00ر19:



-- اتحاد بسكرة - نادي بارادو

-- مولودية وهران - نجم مقرة



السبت 7 أكتوبر:

-- شباب بلوزداد - اتحاد خنشلة (45ر15)

-- نجم بن عكنون - اتحاد سوف (45ر15)

-- مولودية البيض - اولمبي الشلف (45ر15)

-- شبيبة القبائل - اتحاد الجزائر (00ر19).