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السباق العددي للجيش الوطني الشعبي : مشاركة أكثر من 800 متنافس ببشار

  أدرج يـوم : الخميس, 05 أكتوير 2023 18:23     الفئـة : رياضــة
السباق العددي للجيش الوطني الشعبي : مشاركة أكثر من 800 متنافس ببشار

بشار - شارك ما لا يقل عن 840 عداء من مختلف الأعمار والرتب ويمثلون مختلف المديريات والوحدات العسكرية في السباق العددي للجيش الوطني الشعبي الذي نظم اليوم الخميس بالناحية العسكرية الثالثة ببشار.

   وقد جرت هذه التظاهرة الرياضية التي احتضنها المركب الرياضي بذات الناحية العسكرية على مسارات طولها 12 و10 و7 كلم، تبعا للفئات العمرية المشاركة (أقل من 28 سنة ومن 28 إلى 35 سنة وأزيد من 35 سنة)، كما أوضح المنظمون.

  وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن قائد الناحية العسكرية الثالثة، أبرز رئيس أركان ذات الناحية، العميد سحنون عبد المطلب أهمية تنظيم مثل هذا النوع من التظاهرات الرياضية بخصوص التحضير البدني لأفراد الجيش الوطني الشعبي والدور الذي تلعبه ممارسة الرياضة في الوسط العسكري والتي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي أهمية كبرى.

   وفاز بهذا السباق الذي تميز بالتنظيم المحكم على المستويين اللوجستي والتقني لدى الفئة العمرية لأقل من 28 سنة بومعزة سفيان من مركز العبور للناحية العسكرية الثالثة، بينما كان التفوق بالنسبة للفئة العمرية (28 إلى 35سنة) من نصيب موساوي عامر من المجوعة 13 للمقر العام لنفس الناحية العسكرية.

  كما تمكن بوحوش أحسن من المجموعة الجهوية للمنشآت العسكرية من إفتكاك المرتبة الأولى في فئة أزيد من 35 سنة، في حين احتلت مغيش فاطمة الزهراء المركز الأول في صنف السيدات.

آخر تعديل على الخميس, 05 أكتوير 2023 18:27
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السباق العددي للجيش الوطني الشعبي : مشاركة أكثر من 800 متنافس ببشار
  أدرج يـوم : الخميس, 05 أكتوير 2023 18:23     الفئـة : رياضــة   شارك

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