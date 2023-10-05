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الناحية العسكرية الثانية: مشاركة واسعة في السباق العددي بوهران

  أدرج يـوم : الخميس, 05 أكتوير 2023 13:20     الفئـة : رياضــة

وهران- أقيم اليوم الخميس السباق العددي للموسم الرياضي 2023-2024 بالمضمار التابع للفوج الثاني للنقل وحركة المرور "الشهيد بلقاسم حدادين" بوهران بالناحية العسكرية الثانية, وعرف مشاركة واسعة وتميز بتنافس شديد بين المتسابقين في مختلف الفئات.

وتهدف هذه التظاهرة الرياضية العسكرية إلى اختبار القدرة البدنية لأفراد الجيش الوطني الشعبي والمحافظة عليها وتقييم الأداء و اختيار الأفراد ذوي الكفاءات البدنية العالية لتدعيم مختلف الفرق الرياضية والارتقاء بالرياضة العسكرية وتمثيلها أحسن تمثيل في المحافل الرياضية الدولية, مثلما أوضحه المنظمون.

وأعطى إشارة انطلاق هذا السباق رئيس مكتب العمليات للأركان للناحية العسكرية الثانية العميد بلعيدي كمال الذي أشرف أيضا على مراسم تكريم الفائزين التي جرت بعد نهاية المنافسة.

 

وجاءت نتائج السباق حسب الفئات على النحو التالي:

 

أقل من 28 سنة :

 

1/ عراوبية شاهر (المركز الإداري بوذغن مصطفى)

2/ مشري سيد علي (مركز العبور للمستخدمين العسكريين)

3/ طاوطاو هشام (المجموعة الجهوية 12 لسرايا المقر العام)

 

من 28 إلى 35 سنة :

 

1/ حمادوش إبراهيم (مؤسسة الصيانة وتصليح العتاد)

2/ لفراد خالد (الفوج 2 للنقل وحركة المرور)

3/ حمادن مولود (وحدة الصيانة والتجديد)

 

أكثر من 35 سنة :

 

1/ مرزود لخضر (المؤسسة الجهوية للمعتمدية)

2/ جعرة مراد (المديرية الجهوية للمصلحة الاجتماعية)

3/ تاجموت إبراهيم (مؤسسة الصيانة وتصليح العتاد).

 

الإناث :

 

1/ بلعيد وسام (المديرية الجهوية للخدمة الوطنية)

2/ زواري خديجة (المصلحة الجهوية للحرب الإلكترونية)

3/ بن أحمد فاطمة (المؤسسة الجهوية لتصليح العتاد).

كلـمات مفتـاحيــة :
الناحية العسكرية الثانية: مشاركة واسعة في السباق العددي بوهران
  أدرج يـوم : الخميس, 05 أكتوير 2023 13:20     الفئـة : رياضــة   شارك

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