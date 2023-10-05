الناحية العسكرية الثانية: مشاركة واسعة في السباق العددي بوهران

معركة إيسين: محطة هامة تشهد على تلاحم الشعبين الجزائري والليبي -

القرارات الأممية المتعلقة بالقضية الصحراوية واضحة وتؤكد على حق تقرير المصير -

الطبعة الخامسة عشر لمعرض صناعات الجزائر من 9 الى 12 اكتوبر بقصر المعارض -

سيدي عمار يدعو الى ضرورة انهاء الاستعمار في الصحراء الغربية -

مكافحة حرائق الغابات : تسخير ميزانية لاقتناء طائرات درون في 2024 -

إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل عملية تمليك سكنات عدل في الفاتح من نوفمبر القادم -

الجزائر تولي عناية خاصة بالمشاريع الكفيلة بالمساهمة في دفع عجلة التنمية الافريقية -

حماد يشرف على جلسة تقييمية لحملة مراكز العطل والترفيه للشباب -

الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش النيجري بمنطقة تاباتول -

إجراءات وقائية لتفادي إنتشار أي تطور وبائي ناجم عن الحشرات -

التدابير التي إتخذتها السلطات العمومية من شأنها تقليص التضخم بشكل أكبر -

إفتتاح الطبعة ال15 للمهرجان الدولي للشريط المرسوم بالجزائر العاصمة -

وزارة التجارة : ورشة عمل لمتابعة تنفيذ إستراتيجية رقمنة القطاع -

السوق النفطية: أوبيك+ على استعداد لاتخاذ اجراءات اضافية لمواجهة التطورات -

الاتحادية الجزائرية لكرة القدم : القرارات المتخذة تدخل في إطار الاصلاحات -

وزارة الشؤون الخارجية تكذب أي علاقة لها ببيان حول مالي -

الصحراء الغربية: نظام المخزن المغربي يعيش حالة من التردد والارتباك في قراراته -

الرابطة الثانية هواة:عدة مواجهات واعدة في برنامج الجولة الثانية -

إعادة بعث السد الأخضر بديرة (البويرة) : مشروع ضخم لمكافحة التصحر -