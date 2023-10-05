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السباق العددي للجيش الوطني الشعبي : تنافس كبير بين المتسابقين بتمنراست

  أدرج يـوم : الخميس, 05 أكتوير 2023 12:06     الفئـة : رياضــة

تمنراست - تميزت وقائع السباق العددي للجيش الوطني الشعبي الذي نظم يوم الخميس على مستوى مضمار العدو المحاذي لجبل الهقار بالناحية العسكرية السادسة (ن-ع-6 تمنراست) بتنافس كبير بين المشاركين من المستخدمين العسكريين.


و تعد هذه التظاهرة الرياضية العسكرية فرصة لكل متنافس لكي يعبر عن قدراته البدنية ومهاراته الذهنية وتشبعه بثقافة الانتصار، مثلما أوضح رئيس أركان الناحية العسكرية السادسة العميد سعادو موسى الذي أعطى إشارة انطلاقها نيابة عن قائد ذات الناحية العسكرية.


و أضاف أن هذا الحدث الرياضي يحمل في طياته الكثير من المعاني السامية وعلى رأسها تعزيز روح المنافسة الشريفة بين الرياضيين العسكريين، والتي ستساهم بلا شك في ترسيخ القيم النبيلة لديهم.


و تم في ختام هذه المنافسة الرياضية العسكرية تكريم الفائزين الأوائل في كل فئة.

 

 

آخر تعديل على الخميس, 05 أكتوير 2023 12:12
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السباق العددي للجيش الوطني الشعبي : تنافس كبير بين المتسابقين بتمنراست
  أدرج يـوم : الخميس, 05 أكتوير 2023 12:06     الفئـة : رياضــة   شارك

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