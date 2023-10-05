السباق العددي للجيش الوطني الشعبي : تنافس كبير بين المتسابقين بتمنراست



و تعد هذه التظاهرة الرياضية العسكرية فرصة لكل متنافس لكي يعبر عن قدراته البدنية ومهاراته الذهنية وتشبعه بثقافة الانتصار، مثلما أوضح رئيس أركان الناحية العسكرية السادسة العميد سعادو موسى الذي أعطى إشارة انطلاقها نيابة عن قائد ذات الناحية العسكرية.



و أضاف أن هذا الحدث الرياضي يحمل في طياته الكثير من المعاني السامية وعلى رأسها تعزيز روح المنافسة الشريفة بين الرياضيين العسكريين، والتي ستساهم بلا شك في ترسيخ القيم النبيلة لديهم.