الاتحادية الجزائرية لكرة القدم : "القرارات المتخذة تدخل في إطار الاصلاحات"

الجزائر - أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف), وليد صادي, اليوم الاربعاء, غداة انعقاد اول اجتماع للمكتب الفيدرالي بمقر الهيئة بدالي براهيم (الجزائر العاصمة), أن القرارات المتخذة تدخل في إطار الاصلاحات.

وأوضح صادي في تصريح لـ /وأج قائل: "جرى اول اجتماع للمكتب الفيدرالي في جو ساده الهدوء والديمقراطية, لقد تم اتخاذ عدة قرارات في اطار الاصلاحات المتخذة والتي تصب في مصلحة كرة القدم الوطنية, مع احترام قوانين الدولة.

والهدف من وراء هذه القرارات منح نفس جديد لتصحيح الامور والمضي قدما".

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وتم انتخاب وليد صادي (44 سنة), وهو مدير سابق للمنتخبات الوطنية, على رأس الاتحادية الجزائرية في 21 سبتمبر الفارط خلفا لجهيد زفيزف المستقيل من منصبه.

كما كان عضوا في المكتب الفيدرالي في عهد الرئيس السابق محمد راوراوة.

وأضاف "بعدما توليت زمام الأمور تأكدت أنه كان يتوجب علي التصرف على جميع الأصعدة بداية من إعادة الهيكلة الداخلية للفاف.

لقد شرعت في ورشة حقيقية بهدف إعادة هيبة الفيدرالية والتسيير الجيد لها".

وخلال الاجتماع الاول للمكتب الفدرالي, تم اتخاذ عدة قرارات على غرار التوقيف وبشكل فوري للرابطة المحترفة لكرة القدم بسبب خرق القوانين و الأنظمة المعمول بها", كما تم تعيين عامر منسول مديرا فنيا وطنيا, واحمد خرشي على رأس اللجنة الفيدرالية للتحكيم اضافة الى نذير بوزناد أمينا عاما للفاف.

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وأضاف صادي "قررنا اتخاذ اجراءات تدقيق مراقبة تسيير الرابطة المحترفة لكرة القدم, من خلال تكليف العضو الفيدرالي امين مسلوق لتسيير البطولة المحترفة".

وقال أيضا "انا وفريقي جئنا بحسن النية و من أجل هدف واحد, وهو خدمة الكرة الجزائرية علينا ان نضع اليد في اليد لبلوغ الاهداف المرجوة, بداية بإشراك الاندية التي سأجتمع معها الاثنين المقبل".

من جهة أخرى, أخبر رئيس الفاف أنه سيعقد أول اجتماع مع الناخب الوطني جمال بلماضي يوم السبت المقبل بمقر الفاف بدالي براهيم (الجزائر), أي قبل يومين عن انطلاق تربص "الخضر" بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى والذي ستتخلله مباراتان وديتان يوم 12 اكتوبر أمام الرأس الاخضر بقسنطينة (00ر20) ويوم 16 أكتوبر أمام مصر بأبوظبي (الامارات العربية المتحدة).

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واختتم قائلا "سنعقد أول اجتماع يوم السبت والذي من خلاله سنتطرق الى برنامج المنتخب الوطني تحسبا للمنافسات المقبلة".