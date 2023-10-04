الاتحادية الجزائرية لكرة القدم: تعيين عامر منسول مديرا فنيا وطنيا جديدا 

الجزائر - عينت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف), التقني عامر منسول, مديرا فنيا وطنيا جديدا وذلك خلفا لمصطفى بسكري, حسبما علمته "واج" اليوم الأربعاء من رئيس الفيدرالية, وليد صادي.

وصرح صادي لواج: "اخترنا عامر منسول لتولي منصب مدير فني وطني, والذي يتمتع بتجربة غنية تسمح له بتولي هذه المهمة".

وتم اتخاذ القرار خلال الاجتماع الاول للمكتب الفيدرالي لفاف, برئاسة السيد صادي, المنتخب يوم 21 سبتمبر الفارط خلفا لجهيد زفيزف المستقيل.

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ويشغل عامر منسول حاليا منصب المكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزارة الشباب والرياضة, حيث يحوز على عدة شهادات تدريب اوروبية منها "يويفا أ" المتحصل عليها في 2003.

وعمل لسنوات طويلة في الامارات العربية المتحدة, كما حاز في 2023 على شهادة الماستر للمدربين المحترفين لدى الاتحاد الاوروبي.

وفي 2021, تم تعيينه على رأس اللجنة المشتركة بين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة والمكلفة بملف الاحتراف في الجزائر.

جدير بالذكر أن مصطفى بسكري عين على رأس المديرية الفنية في ديسمبر 2022 خلفا لعامر شفيق المقال من منصبه في فبراير 2022 من طرف رئيس الفاف الاسبق عمارة شرف الدين, حيث أوكل المنصب بالنيابة لتوفيق قريشي.

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كما عين منسول رئيسا للمجمع الفني الوطني, التي تم تأسيسها يوم الثلاثاء خلال اجتماع المكتب الفيدرالي, عملا بالمادتين 30 و32 للمرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ يوم 27 نوفمبر 2014 المحدد لتنظيم وسيرورة الاتحاديات الرياضية الوطنية والقانون الاساسي.

وسيتم تكليفه بتحضير عرض حول تجسيد هذا القرار, خلال الاجتماع المقبل للمكتب الفيدرالي واقتراح تاريخ عقد اول تجمع فني وطني قبل نهاية اكتوبر الحالي.